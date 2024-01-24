 

Собянин: В Москве создается крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

24.01.2024, 16:20, Новости дня
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С 2011 года в Москве построили или провели реконструкцию 12 электродепо для поездов метрополитена, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

“Это не только стоянка для вагонов: здесь ремонтируют составы и следят за их чистотой”, – отметил градоначальник.

Создание инфраструктуры для подвижного состава метро продолжается. Подходит к концу строительство электродепо “Южное” Замоскворецкой линии метро.

По словам Собянина, электродепо “Южное” вместе с вагоноремонтным заводом “Братеево” станут частью крупнейшего в России комплекса по обслуживанию подвижного состава метро.

После ввода объекта в эксплуатацию начнется обновление поездов на “зеленой” ветке. Также планируется провести второй этап реконструкции депо “Сокол”: здание 1938 года перестроят и приспособят под современные нужды.

Мэр Москвы сообщил, что в 2024 году планируется запустить электродепо “Столбово”. К 2030-му – депо “Ильинское”, “Бирюлевское” и “Троицкое” для обслуживания новых линий подземки.

Собянин 9 января открыл электродепо “Аминьевское” Большой кольцевой линии. Количество поездов на БКЛ увеличилось 25%. Для пассажиров сократилось время ожидания.

В 2023 году продолжилось обновление инфраструктуры метро. Построен новый тоннель между станциями “Царицыно” и “Кантемировская”, обновлены центральные станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий, отремонтировано почти 100 эскалаторов, завершена модернизация вентиляционных шахт метро.


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