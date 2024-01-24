Мнение: О последнем полёте российского Ил-76… Ракета или «карма настигла»?

В Белгородской области упал российский военно-транспортный самолёт Ил-76. Все находившиеся на борту погибли.

По предварительной версии, транспортник был сбит украинской ракетой ПВО, запущенной из-под Харькова. В Генштабе ВСУ изначально заявили, что он вёз ракеты к российским ЗРК С-300. Но потом эту новость «откорректировали».

Ибо — нет.

На борту помимо экипажа было 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Никто из них не выжил. Даже сугубый скептик, пожалуй, скажет, что «карма сработала».

Версию о том, что самолёт был именно сбит, подтвердил и военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, который и сам пилотирует небольшие самолёты как лётчик-любитель. По его мнению, об этом свидетельствует отделение частей фюзеляжа ещё в воздухе перед падением.

Также на более подробных видео заметно тёмное «облачко», вероятно, образовавшееся в месте попадания зенитной ракеты.

И местные паблики сообщают, что очевидцы услышали «что-то громкое» в небе, а потому успели достать мобильные телефоны и смогли заснять катастрофу на видео.

Поначалу «Украинская правда» сообщила, что силами ПВО ВСУ был сбит борт, перевозивший ракеты ЗРК С-300, со ссылкой на «источники в ВСУ». Позднее фразу о том, что «это их работа», удалила не только газета, но и сославшиеся на неё украинские СМИ. А украинские власти зачем-то стали напоминать, что #Россия «активно осуществляет “информационные спецоперации”, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества». При этом они не подтвердили, но и не опровергли информацию о военнопленных на борту.

Российский МИД уже назвал эту трагедию «актом безумного варварства», который «поставил под вопрос возможность любых договорённостей». А эксперты обращают внимание, что Ил-76 летел без сопровождения истребителями-перехватчиками, обычного для перевозок военных грузов. По их мнению, это доказывает, что «подлянок» от украинской стороны Россия не ждала. А значит, на борту, скорее всего, действительно находились украинские военнопленные.

Остаётся открытым вопрос, была ли это сознательная провокация, нацеленная на срыв любых переговоров, к которым начала склоняться часть украинского социума. Или же трагедия стала следствием ошибок в коммуникации между руководством МОУ, командованием ВСУ и Координационным штабом по вопросам военнопленных. Если верна первая версия, мы уже скоро услышим массу громких обвинений и фейковых «доказательств», что #Россия сама сбила. Иначе Украина постарается тихо спустить ситуацию на тормозах. Похоже, что сейчас на каком-то высоком уровне выбирается, как лучше осветить этот инцидент

В любом случае, его вряд ли можно назвать «непреднамеренным». Зенитные ракеты случайно не запускаются и пусковые установки сами собой к украино-российской границе не выдвигаются для обстрела российских территорий и воздушного пространства. И это снова заостряет внимание на вопросах безопасности. Но решать их должны профессионалы.

Я же вот о чём хочу сказать. Не дело тут злорадствовать, а тем более — радоваться гибели 65 украинских солдат. И потому, что вместе с ними погибли российские лётчики, а также сопровождающие пленных лица — скорее всего, не «охранники», а кто-то из переговорной команды по обменам. То есть, редкие и ценные специалисты.

И потому ещё нет места для радости, что люди, погибли, пусть и одурманенные воинственной украинской пропагандой. И вообще среди этих пленных наверняка было много тех, кто успели что-то для себя понять, что-то переоценить и совсем не собирались возвращаться обратно под Авдеевку или Купянск.

А для Бога вообще нет ни эллина, ни иудея.

Скорбим вместе?

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