Назван звук, разделяющий поколения

Как заявил в своем ролике тиктокер с ником Стеклянный, существует звук, с которым те, кто родился после 1998 года, скорее всего не знакомы, в то время как появившиеся на свет раньше должны узнать этот сигнал без особого труда.

В данном случае речь идет о своеобразном звуке, разделяющем поколения людей, а именно о сигнале подключения модема к телефонной линии с целью выхода в интернет. В процессе подключения к сети через провайдера раздавалась серия звуковых сигналов, продолжительность которых обычно составляла около 30 секунд, причем при коммутируемом доступе одновременное использование телефона и интернета было невозможно.

Через какое-то время на смену коммутируемому доступу пришло широкополосное соединение и процесс подключения к интернету значительно ускорился, а звуковые сигналы, ставшие привычными, исчезли.