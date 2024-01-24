 

Назван звук, разделяющий поколения

24.01.2024, 15:55, Разное
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Как заявил в своем ролике тиктокер с ником Стеклянный, существует звук, с которым те, кто родился после 1998 года, скорее всего не знакомы, в то время как появившиеся на свет раньше должны узнать этот сигнал без особого труда.

В данном случае речь идет о своеобразном звуке, разделяющем поколения людей, а именно о сигнале подключения модема к телефонной линии с целью выхода в интернет. В процессе подключения к сети через провайдера раздавалась серия звуковых сигналов, продолжительность которых обычно составляла около 30 секунд, причем при коммутируемом доступе одновременное использование телефона и интернета было невозможно.

Через какое-то время на смену коммутируемому доступу пришло широкополосное соединение и процесс подключения к интернету значительно ускорился, а звуковые сигналы, ставшие привычными, исчезли.     


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