 

Новый пакет санкций запретит россиянам отправлять голосовые сообщения в западных мессенджерах

24.01.2024, 15:33, Разное
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Комиссия по санкциям ЕС и США одобрила 13-й пакет ограничений против России.

Согласно решению коллективного Запада, россияне с 1 февраля 2024 года смогут отправлять в европейских и американских мессенджерах только текстовые сообщения.

Война в Украине– Мы считаем, что возможность пересылать медиафайлы и голосовые сообщения – это роскошь, поэтому мы решили ограничить граждан России в этом праве. При этом никаких ограничений на текстовые сообщения пока не вводится, – объявил официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

Принадлежащий экстремистской организации Meta мессенджер WhatsApp оперативно объявил о полной поддержке новых санкций. В опубликованном на официальной странице сервиса пресс-релизе говорится, что уже через неделю все аккаунты, привязанные к российским телефонным номерам, будут ограничены.

– В случае, если пользователь физически находился за пределами России и имеет иное гражданство, ему необходимо отправить копию своего паспорта и заявление с просьбой вернуть полную функциональность, – гласит документ.

Администрация мессенджера Viber тоже пообещала неукоснительно соблюдать очередные незаконные ограничений прав граждан России и в ближайшие дни внести изменения в пользовательское соглашение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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