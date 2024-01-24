Делаем поделки из сучков своими руками для украшения дома

Простым и доступным материалом для различных поделок и украшений станут сучки, ветки и палки, которые можно найти в парке или лесу. Из таких материалов можно создать интересные украшения, в том числе для таких праздников, как День святого Валентина, Пасха и 8 Марта.

Весенние цветы, завернутые в палочки

Весенние цветы, завернутые в палочки, выглядят оригинально, а сделать их своими руками не составит труда. Для работы потребуется красивая лента или пряжа, секатор, цветочная проволока, а также сами сучки и небольшие по размеру палки. Также необходимо подобрать красивые цветы, которые послужат основой для такого украшения.

Палки следует подрезать до нужной длины, стараясь использовать их одинаковыми по размеру. Затем все заготовки следует связать вместе проволокой или прочной бечевкой. После этого сучки можно свернуть в небольшие рулеты, после чего внутрь них вставить различные цветы.

Также можно модифицировать такое украшение, вставив внутрь специальные цветочные трубки. Они обладают герметичным дном, что позволяет заливать внутрь небольшое количество воды. Следовательно, в такую трубку можно вставить живые цветы, налить воды из шприца, и в результате такое украшение будет долгое время радовать своим красивым и ярким внешним видом.

Самодельные нарциссы от коробок из-под яиц и палочек

Создание такой поделки — это несложное занятие, которым могут заняться как взрослые, так и дети. Для этого декора потребуются картонные коробки из-под яиц, акриловая краска оранжевого и желтого цветов, небольшая кисточка, а также тонкие веточки и горячий клей.

Для каждого цветка следует использовать полтора стаканчика из-под яиц, из которых вырезаются лепестки и склеиваются с соответствующей формой. Кроме того, к бутонам приклеиваются небольшие листочки, после чего самодельный цветок окрашивается желтой или оранжевой краской. В завершение к основанию приклеивается веточка и из полученных заготовок формируется небольшой букет.

Пасхальная елочка

Создание оригинальных пасхальных елочек обладает неоспоримым преимуществом — это их долговечность. Такая поделка будет красивым украшением вашего дома на многие годы, она также представляет собой прекрасную идею для подарка, сделанного своими руками.

Для выполнения этой работы потребуются неглубокая миска, небольшие белые камушки, цветочная пена, небольшая палочка, пенопластовый шар, пустые перепелиные яйца и клей.

Пенопласт следует обрезать по размеру чаши, после чего с помощью секатора формируется ветка нужной длины. Палочку приклеивают к флористической пене, затем ее нижний конец закрепляют в чаше и украшают декоративными камушками.

К круглому пенопластовому шару приклеивают яйца и искусственный мох. Все, что остается, — это обрезать всю конструкцию, придав ей оригинальный и необычный внешний вид. Поле для творчества в данном случае будет по-настоящему огромным, так как каждый сможет найти для себя интересную идею такого простого в выполнении декора.

Небольшие рамки для фото из палочек

Создание самодельных фотообоев из небольших палочек — это оригинальная идея для рамок, которые станут настоящим украшением вашего дома. Для работы потребуется шерстяная нитка яркого цвета, выбранное изображение, палочки равной длины и клей.

Необходимо определиться с размером рамки, который будет зависеть от самого изображения и имеющейся длины палочек. Бумага обрезается по размерам, после чего из веток создают рамку, которую дополнительно укрепляют шерстяной ниткой и обмакивают в клей. К задней стороне такой рамки приклеивается выбранное фото или изображение.

Это отличная идея для подарка любимому человеку на праздник святого Валентина или 8 Марта. Для работы потребуется холст, сами палочки, акриловая краска, горячий клей и садовые ножницы или секатор.

Эффектное сердце на холсте

Все, что нужно сделать, — это выложить на холсте обрезанные по размеру палочки, чтобы составить из них небольшое сердечко. Сами ветки окрашиваются акриловой или аэрозольной краской в золотистый или другой цвет. Далее палочки приклеиваются к холсту, и все, что нужно сделать, — это дать клею высохнуть. Также дополнительно можно украсить такую поделку различными поздравительными надписями.

Небольшая полка в спальню или ванную комнату

Это оригинальный декор, который отлично послужит в хозяйстве и позволит сэкономить домовладельцу немного денег. Из больших по размеру палок и веток можно сделать самодельную мини-полку, которая отлично подходит для спальни или ванной комнаты. Для этого потребуются четыре слегка изогнутые ветки высотой около метра. Также нужен шпагат для связывания основания и горячий клей. С помощью шпагата фиксируют побеги, а посередине выполняют небольшую полку, на которой можно хранить различные банные принадлежности. Если такую поделку планируют разместить в ванной комнате, то перед этим все ветки и палки следует покрыть лаком, чтобы защитить материал от воздействия влаги.