Скандалы: «Покупала для вечеринки Ивлеевой»

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24.01.2024, 15:19, Разное
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На «Авито» начали продавать одежду для голых пати

Пользователи сайта «Авито» продолжают четко следовать повестке дня. Вслед за одеждой в духе «Слова пацана» на маркетплейсе начали появляться вещи «для голых вечеринок». Имеется и «водолазка для извинений». Чего нет, так это носков! Но они, наверное, уже в дефиците.

Прозрачный комбинезон поверх белья? Или невесомое мини с камнем на попе? Нет, нет и еще раз нет! Пользователи «Авито» предлагают свой, пролетарский вариант!

Лот первый: платье нарядное. Увидев которое, «влюбляешься навсегда».

«Полупрозрачное. Носить с нижнем платьем, — описывает продавец. — Ну или на голую вечеринку. Идеально для любого праздника, чтобы блистать и запасть прямо в сердце».

Скриншот: avito.ru

Здесь же можно приобрести и вот такой топик в сеточку…

«Покупала для голой вечеринки Настюшки Ивлеевой, — говорится в объявлении, — но чет не позвали».

Скриншот: avito.ru

Или — прозрачную кофточку со змеями с плиссировкой.

«Водолазка как для вечеринки Насти Ивлеевой», — сообщают владельцы. — За весь лук 2500 рублей».

Скриншот: avito.ru

Многие спрашивают, а есть ли носки? Отвечаем: нет. Но имеется искусственная шубка на одной пуговице!

«На осень/весну либо на голую вечеринку прямо сейчас», — игриво советуют в объявлении.

Скриншот: avito.ru

Там же продается старый советский подсвечник (ну как у Орловой) и пластинки Boney M.

«А это боги голых вечеринок!» — пишут продавцы.

Но, пожалуй, самый топчик — это… нет, не шуба. А теплые и трогательные свитерки на случай, если придется просить прощения!

Именно такую одежду выбрали гости клуба Mutabor, когда объясняли, почему вошли не в ту дверь.

«Водолазка для извинений и на все случаи жизни, — говорится в объявлении. — Мягкая ткань. Теплая и очень приятная для тела. Три цвета: персик, светло-оливковый и черный».

Ну какой я тусовщик? Я большой добрый плюшевый мишка!

Скриншот: avito.ru

Яна Бобылкина

Оригинал материала: “Daily Storm”


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