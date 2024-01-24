Американские ученые назвали содовые озера источником зарождения жизни на Земле

Как сообщает издание Communications Earth & Environment, группа американских ученых, представляющих Вашингтонский университет, установила, что содовое озеро, расположенное в западной части Канады, а именно на плато Карибу в Британской Колумбии, полностью соответствует критериям потенциального источника жизни.

Анализ водоема, названного Озером последнего шанса, показал, что растворенный в воде кальций вступает в реакцию с карбонатами и магнием, в результате чего образуется доломит, в связи с чем степень концентрации фосфата значительно возрастает. Кроме того, живые организмы, учитывая высокое содержание соли, не могут потреблять фосфаты и фиксировать атмосферный азот.

Ученые отмечают, что данное содовое озеро представляет собой пример водоемов, выступивших в качестве источника зарождения на Земле биологических молекул, необходимых для появления живых организмов.