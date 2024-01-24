Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Redwood планируется к выпуску в 2025 году

По информации агентства Reuters, в середине 2025 года Tesla планирует начать производство своего нового электрического автомобиля для массового рынка, известного под кодовым названием “Redwood”. Инсайд основан на утверждениях четырех источников, знакомых с делами компании.

Tesla позиционирует новый автомобиль как доступный и компактный кроссовер. По мнению Reuters, это соответствует обещаниям главы компании, Илона Маска, сделать доступный электромобиль на основе нового поколения платформы.

Ожидается, что цена “Redwood” составит около $25 тыс. (примерно 2,2 млн. рублей по текущему курсу на 24 января 2024 года), что позволит конкурировать с бензиновыми бестселлерами. Исходно, Илон Маск обещал представить автомобиль стоимостью $25 тыс. уже в 2020 году, однако этот план был отложен и затем возобновлен. На данный момент самой доступной моделью Tesla является седан Model 3, который продается в США по цене от $39 тыс.

Источники также сообщают, что начало производства “Redwood” запланировано на июнь 2025 года, с ожидаемым объемом производства около 10 тыс. электромобилей в неделю.