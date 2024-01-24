Скандалы: От алиментов не скрыться

Как в России втрое выросли взыскания с должников

2024 год Владимир Путин объявил годом семьи. Чиновники успели хорошо подготовиться к этому: рекордные суммы сбора алиментов могут остановить рост бракоразводных процессов.

Судебные приставы вышли на тропу войны с неплательщиками алиментов: в 2023 году сотрудники ФССП взыскали с них в пользу детей 68 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2022 году, когда было собрано 48 млрд рублей. «НИ» выяснили, как приставам удалось изъять рекордные суммы, несмотря на то, что алиментщики уклоняются от своих обязанностей.

Статистика браков и разводов в России

Активизация судебных приставов может быть хорошим подспорьем в вопросе сохранения семей, хотя бы с формальной точки зрения. Желающие уйти из семьи сначала десять раз подумают, стоит ли это делать, если выплата алиментов будет неизбежна.

Как раз 2024 год объявлен годом семьи, а традиционные скрепы дали трещину: темпы создания новых семей в прошлом году продолжили замедляться. За первые 10 месяцев 2023 года в России было зарегистрировано 800,4 тыс. браков — это почти на 8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. А вот количество разводов практически не изменилось: 566,8 тыс. На 1000 жителей сейчас приходится 4,7 развода в год, хотя в 1990 году насчитывалось 3,8 развода на 1000 жителей, а в 1970 году — только 3 развода на 1000 жителей. И вряд ли предложение депутата Виталия Милонова штрафовать людей на 100 тыс. рублей за развод кардинально изменит ситуацию. Другое дело — угроза регулярных выплат алиментов из кровно заработанных.

ФССП взыскала рекордные суммы алиментов

Судебные приставы в последние годы — просто ударники труда. Объём взысканных алиментов растёт с каждым годом. Так, например, еще в 2019 году неплательщиков заставили раскошелиться на 24,3 млрд рублей, в 2020 году — на 22,3 млрд рублей.

На фоне показателей прошлых лет судебные приставы — просто ударники труда. Сумма взысканных алиментов в 2023 году оказалась в 3 с лишним раза больше, чем в 2020-м.

«НИ» изучили статистику ФССП за последние 5 лет и выявили интересную закономерность: несмотря на кратное увеличение взысканий, количество новых и незавершённых дел, как и общий объём всех не выплаченных долгов, практически не меняется.

5 лет назад ФССП имела в производстве 1,5 млн дел на 213,2 млрд рублей и за год добавила ещё 709,5 тыс. дел на 39,1 млрд рублей. В 2023 год приставы вошли, имея в работе 1,46 млн дел на 240,1 млрд рублей, и за год открыли еще 616 тыс. новых дел на 41,3 млрд рублей. Время идёт, должники не меняются.

Уловки неплательщиков и ответные меры приставов

Основная проблема, как отмечает полковник внутренней службы, руководитель УФССП России по Смоленской области Анжела Эммануилиди — это «отсутствие сведений о месте нахождения и месте пребывания должника» и «отсутствие у должников ликвидного имущества, доходов, на которые возможно обратить взыскание».

Поэтому приставы зачастую ожидают, когда должник сам объявится и изъявит желание погасить задолженность. Если ранее желающих было немного, то теперь старые меры обрели заиграли новыми гранями. Например, запрет на выезд за границу до недавних пор был не очень эффективен: в 2019 и 2020 годах ограничение на выезд получали по миллиону человек с общей задолженностью на 200-230 млрд рублей. Итоговая сумма взыскания оказывалась десятикратно ниже. До 2022 года алиментщики не так боялись ограничения выезда за границу, как после начала СВО. Релокантом с долгами не станешь — завернут на границе.

Также иногда судебные приставы устраивают рейды вместе с сотрудниками ДПС, вылавливая должников прямо на дорогах.

Сотрудники ДПС имеют возможность в программе «Дорожный пристав» в режиме реального времени сверять номера машин с теми, что зарегистрированы на должников. Сотрудник ДПС останавливает машину, к проверке водителя привлекается сотрудник ФССП, и если будет установлен факт неоплаченной задолженности, то пристав может выписать представление сотруднику ДПС на арест автомобиля.

Сложнее всего взыскать алименты с инвалидов и военных

Избежать конфискации могут только инвалиды, люди, для которых автомобиль является единственным источником заработка или единственным возможным способом добраться на учёбу или работу. Последнее актуально для жителей сельской местности, где нет никакого общественного транспорта.

Непросто бывает взыскать алименты с военнослужащих. Формально проблем нет: мобилизованные и контрактники, участвующие в СВО, имеют право на приостановку выплат по долгам. Но в этом правиле есть одно исключение — алименты. Их платить придётся. Правда, практика показывает, что удерживать алименты с денежного довольствия военнослужащего, которое платит Министерство обороны — нетривиальная задача. Юристы отмечают наличие проволочек, связанных с обращениями в военкоматы и Министерство обороны.

Портрет неплательщика алиментов

Полная семья в России — не такое уж и частое явление. Согласно переписи населения 2020 года, в стране насчитывалось 15,2 млн семей с детьми младше 18 лет. Из них 7 млн или 46% — неполные: 5,9 млн матерей-одиночек и 1,09 млн отцов одиночек.

Но женщины при этом практически не числятся среди должников. Бывают отдельные случаи, например, в Нефтеюганске мать троих детей была вынуждена выплатить долги по алиментам на 1,2 млн рублей, чтобы снять арест с имущества. Но в целом типичный неплательщик — это мужчина. По крайней мере так в Москве, где судебные приставы составляли портрет типичного неплательщика. На женщин приходится всего лишь 9,5% всех должников.

Средний возраст алиментщика — от 30 до 42 лет, средняя задолженность — немалые 226 тыс рублей. И есть один примечательный факт: почти все должники — приезжие. Из 20 тыс. алиментщиков в столице насчитывается только 339 москвичей.

Особенно высок риск остаться без алиментов, если женщина рожает от приезжего мужчины без официального трудоустройства. 58% должников не имеют постоянной работы.

Как добиться алиментных выплат

Кто-то старается просто прятаться и не платить алименты в надежде, что через 3 года пройдёт срок исковой давности. Здесь есть несколько нюансов. С одной стороны, выплату алиментов суд назначает не с момента развода, а с момента подачи искового заявления. Но при этом у истца есть возможность взыскать алименты за срок до 3 лет до подачи заявления, если получится доказать, что письменно обращались к должнику. Так что если хотите получить положенные по закону алименты — не ленитесь писать заказные письма с уведомлением и телеграммы. В крайнем случае, пишите на электронную почту. И сохраняйте все подтверждения переписки — они могут пригодиться в суде.

Если же должник имеет копеечный официальный доход, и положенных 25% от дохода на одного ребёнка и 33% на двух детей и 50% на трёх детей хватит лишь на буханку хлеба, или фрилансер, чьи доходы плавают от месяца к месяцу, то есть возможность истребовать у суда назначение алиментов в твёрдой денежной сумме, которая должна кратна прожиточному минимум в регионе. Размер устанавливается индивидуально. Главное — поддержание привычного уровня жизни ребёнка. В такой ситуации могут помочь новые кредиты должника, особенно ипотека — банки займ не выдадут человеку без доходов. Для суда это может быть весомым аргументом.

Теперь главное, чтобы власти не перегнули палку в попытке принудительно сохранять семьи и повышать рождаемость. Так, например, в конце прошлого года группа депутатов выступила с предложением выплачивать по 200 тыс. рублей женщинам в возрасте до 25 лет за рождение каждого ребёнка. При этом исследования показывают, что до 90% ранних браков, заключенных в возрасте 18-23 лет, в итоге заканчиваются разводами. А значит несут в себе риски неуплаты алиментов, судебных разбирательств и прочих проблем.

Мария Соколова

Оригинал материала: “Новые Известия”