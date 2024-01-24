В Ивановской области производят текстиль, отпугивающий клещей

На Шуйско-Тезинской фабрике, расположенной в Ивановской области, налажен выпуск инновационного текстиля, который не только обеспечивает высокую степень защиты от клещей, бактерий и плесени, но и способствует улучшению качества сна.

Основу инновационного материала, разработанного химиками из Иваново, составляют инкапсулированные ткани, за счет чего изделия выделяют акарицидно-репеллентные вещества. Материал, обеспечивающий уровень защиты от клещей в 98%, применяется при производстве костюмов «Барьер-Инсекто», которые могут использоваться в течение месяца и выдерживают до десяти стирок.

Особую пользу новинка принесет людям, часто проводящим время в лесу и постоянно рискующим столкнуться клещами.