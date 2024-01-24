В храме Роскосмоса появится икона, на которой Бог является Гагарину

Роскосмос разместил на госзакупках тендер на закупку «Икона православная специализированная» в рамках проекта по оснащению своего ведомственного храма в Подмосковье. Согласно описанию лота, изготовитель должен в течение 60 дней изготовить изделие и передать его на госприёмку и освящение.

В техническом задании на икону раскрывается её сюжет: там должен быть запечатлён момент явления Бога космонавту Юрию Гагарину в нижних слоях термосферы. Заказчик хочет видеть изображение выполненным в стиле «реализм», но с элементами религиозной атрибутики, такими как люминесцирующие зенитные нимбы.

Стоимость контракта составляет 24 млн рублей. Формат иконы – A2, не считая обрамления из мореного английского дуба. При её создании заказчик запрещает использовать генеративные нейронные сети, поскольку это может лишить изделие чудодейственных свойств.

Полёт Юрия Гагарина с 2000-х годов считается одним из знаковых событий в истории православия – как известно, в космосе ему открылись всевозможные божественные откровения, после чего он вернулся на Землю глубоко верующим и воцерковленным человеком. В народе быстро распространилась фраза космонавта: «В космос летал, Бога видал», которую он сказал следователям на допросе сразу после возвращения.

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