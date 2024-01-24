Мнение: Почему сейчас распространять слухи можно, а раньше было нельзя?

В 1941 всесоюзный староста Михаил Калинин подписал указ, согласно которому распространители «ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» карались заключением в тюрьму на срок от 2 до 5 лет — это при условии, что они распространяли слухи по своей глупости, а не по злому умыслу, прямо работая на немцев. Картинку взял у vikond65, там ещё несколько наглядных советских плакатов на тему борьбы против вражеской агитации (ссылка). Текст указа можно прочесть, например, вот здесь (ссылка) — это официальный документ, опубликованный также в издании «Ведомости ВС СССР», в № 32 от 1941.

Сейчас, как несложно заметить, блогеры-неосталинисты, не говоря уже об анонимных комментаторах-неосталинистах, распространяют «ложные слухи, возбуждающие тревогу среди населения» ежедневно, на потоке. В эпоху правления их любимого вождя они давно бы уже махали кайлом в невыносимых условиях лагерей — или даже были бы расстреляны, так как многие из них получают деньги от американцев.

Также вполне очевидно, что сделал бы Сталин со своими противниками, если бы те имели глупость приехать в СССР в пломбированном вагоне в 1944, проследовав через контролируемые Гитлером территории без малейших препятствий и задержки. Скажу больше: самые суровые меры по отношению к пассажирам этого вагона советское общество встретило бы полным одобрением. Несмотря на это, прибытие в аналогичных условиях Ленина из Германии в Российскую Империю во время войны против Германии многие считают нормальным, полагая, будто «это другое».

Лично я не вполне понимаю, почему «это другое». Мне кажется, что горячая дружба с Госдепом США и распространение ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, недопустимы в том числе и сейчас, в 2024. Объясните мне, где я не прав.