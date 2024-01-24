Скандалы: Самострой Татьяны Бакальчук

Сгоревший склад открыл тайны Wildberries

13 января в питерском районе Шушары сгорел один из крупнейших складов Wildberries. На его долю приходилось 9% заказов маркетплейса, владелицей которого является самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук (оценка состояния на 2023 год – 8,8 млрд долларов). Несмотря на масштабы, пожар вряд ли скажется на работе Wildberries. Зато он позволил многое узнать о принципах работы компании Бакальчук и методах её заработка.

Для того, чтобы ликвидировать огонь, охвативший площадь свыше 70 тыс. квадратных метров, пожарным потребовалось более суток. Столб чёрного дыма поднялся в небо на сотни метров, придав и без того серому питерскому небу зловещий оттенок. Такое мощное задымление может объясняться тем, что, по одной из версий, возгорание произошло в секции, где хранилась упаковочная плёнка. Также известно, что на складе находились большие объёмы бытовой химии. В связи с этим не исключено, что в воздух попали вредные продукты горения. Роспотребнадзор взял пробы, однако не факт, что, даже если превышение допустимых норм будет выявлено, компанию привлекут к ответственности. У крупнейшего в стране маркетплейса, похоже, схвачено всё.

Без разрешения

Только вследствие пожара, в результате которого едва не сгорели находившиеся в помещении 1 тыс. сотрудников, выяснилось: оказывается, почти два года гигантский склад работал, по сути, нелегально. Как рассказал врио начальника петербургского управления Госстройнадзора Вячеслав Захаров, склад Wildberries не получал разрешения на ввод в эксплуатацию. «Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», – с удивлением пояснил Захаров телеканалу 78.ру.

Чувства г-на Захарова выглядят несколько неестественными. Любой скажет: порой достаточно поставить не там забор, чтобы к тебе нагрянули инспекторы. А тут один из крупнейших в стране складов начинает работу, но гигантский самострой будто не замечают. Вячеслав Захаров руководит питерским Госстройнадзором с 2019 года, после того как бывший глава Евгений Ким по итогам беседы с сотрудниками ФСБ резко ушёл в отставку. То есть, похоже, Захаров должен был по долгу службы поинтересоваться, все ли документы имеет один из самых больших в Санкт-Петербурге объектов. Или что-то застило ему глаза?

По-хорошему, это не просто скандал – скандалище. Компания Татьяны Бакальчук и прежде демонстрировала снисходительное отношение к законам. Так, осенью прошлого года администрация Екатеринбурга подала иск в Арбитражный суд, указав, что маркетплейс начал возведение склада, не получив на это разрешения. А летом 2021 года с онлайн-ретейлером судились подмосковные власти: как оказалось, параметры построенного склада отличались от данных, указанных в разрешительной документации.

В Wildberries тем не менее пытаются делать хорошую мину при явно неважной игре. Аналитики уже указали, что отсутствие разрешения на ввод может стать препятствием для выплаты страховой компенсации. А сумма ущерба, включая стоимость сгоревших товаров, может составить 12–15 млрд рублей. Сейчас компания в публичных комментариях ссылается на наличие того самого заключения о соответствии строительным регламентам и требованиям безопасности, хотя оно не является документом, позволяющим эксплуатировать объект – для этого нужно получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Трудно поверить, что в столь большой компании не нашлось специалиста, не знающего об этом. Скорее дело может быть в другом. Только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию ФНС начинает рассчитывать налог на имущество. А нет разрешения – нет и налога. «Наша Версия» направила в Wildberries запрос о том, выплачивался ли со склада налог на имущество. На момент выхода номера ответа мы не получили. Кстати, раз объект не был сдан в эксплуатацию, то не факт, что он обслуживался и должным образом проходил осмотр со стороны МЧС. Грядёт ли проверка пожарного надзора на других складах компании?

Мелочь, а приятно

Вопрос об уплате налогов выглядит вполне уместным, учитывая, что за минувшие годы Татьяна Бакальчук уже не раз демонстрировала своё умение снимать пенку с любой операции. Весной прошлого года сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries объявили о забастовке, после того как компания изменила правила работы, введя драконовские штрафы – в соответствии с ними работники ПВЗ должны были платить штраф, если клиент возвращал товар по причине его несоответствия заказу. Аргумент о том, что товар могут украсть, подменить или испортить ещё во время сортировки на складе, на Бакальчук не подействовал. Впрочем, на понимание и сердобольность вряд ли стоило рассчитывать изначально. Об условиях работы на складах Wildberries ходят легенды даже среди вроде бы привыкших ко всему гастарбайтеров. «Худшая работа», «Ад и долговая яма», «Заработай 3 тыс. за смену и получи штраф в 4 тыс. в подарок», «Пирамида, от которой в шоке был бы даже Мавроди», – пишут пользователи сайта «Отзовик», где трудоустройство в «фиолетовой» компании оценивается в 1,5 балла из 5 – своеобразный антирекорд. Дополнительной иллюстрацией стало попавшее в Сеть видео унизительных досмотров складских сотрудников, в ходе которых женщин заставляют раздеваться до белья. На этом фоне версия о том, что склад действительно поджёг один из бывших сотрудников-мигрантов, не выглядит чересчур удивительной.

Возмущались и покупатели – так, выяснилось, что маркетплейс продолжает списывать деньги с карт, данные которых ранее были удалены из личного кабинета. Также в нарушение закона «О защите прав потребителей» покупатели не могли вернуть некоторые товары после начала их использования в случае обнаружения брака. А в октябре компания Бакальчук объявила о введении 3-процентной комиссии при оплате покупок картами Visa и Mastercard. После этого к делу наконец подключились регуляторы. Генеральная прокуратура, Банк России и Роспотребнадзор начали проверку работы компании бизнесвумен, по-видимому, представившей себя «владычицей морскою». У разбитого корыта она, конечно, не осталась, однако была приведена в чувство и согласилась поменять порядка 20 положений, регулирующих взаимоотношения между площадкой, продавцами и покупателями.

Тем не менее избавиться от укоренившихся привычек сложно. На прошлой неделе в Сети появились скрины письма, адресованного продавцам Wildberries, чьи товары сгорели на складе. «Мы видим, что некоторые из вас обращаются к нам с предложением не компенсировать их товары, которые были утрачены. В этой связи мы хотели бы выразить большую благодарность и признательность вам за понимание в эти непростые времена. Если вдруг вы также приняли решение об отказе от подобной компенсации или её части, просим написать к нам в поддержку», – говорится в послании.

В ответ на вопрос журналистов «как это понимать?» в Wildberries на голубом глазу пояснили: мол, мы не предлагаем отказаться от компенсации, а только фиксируем тех, кто решил отказаться от денег, – таких, дескать, оказалось много. «Это даже не смешно, – прокомментировал «Нашей Версии» москвич Анатолий, продающий на Wildberries детскую одежду. – Я даже представить себе не могу, чтобы кто-то отказался от компенсаций. У меня на складах лежит товара где-то на полтора миллиона. Я что, вот так возьму и Бакальчук их подарю? После того как мне по любому поводу говорили «это ваши проблемы, мы вам позволяем зарабатывать на нашей площадке»? Я думаю, они этим письмом пытаются намекнуть продавцам, что надо быть «сознательными», «войти в положение» и брать что дают. А для тех, кто будет требовать, что-то придумают – инструменты есть».

Если верить соцсетям, так уже и происходит. Появились сообщения, согласно которым продавцы сгоревших товаров вроде как получают компенсации за вычетом суммы их доставки покупателю. Вроде бы мелочь, но так, по копеечке, и образуется ещё 1 млрд долларов к уже имеющимся 8,8…

Матвей Сапожников

Оригинал материала: “Версия”