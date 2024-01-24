 

Рупор кремлевской пропаганды: Мир содрогнулся. Безумные слухи о мрачной стратегии

24.01.2024, 11:05, Разное
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Знатоки финского перевели на русский заголовки вот отсюда https://colonelcassad.livejournal.com/8910939.html. Там не менее смешно.

Пропаганда Путина сильно пошатнулась
Заявления о заболевании Путина раком
Гигантские потери России на восточном фронте
В элитах России распространяется страх
Новая мрачная стратегия Путина
Вот такая российская пропаганда о Финляндии
Пять решающих ошибок Путина
Великое наступление Путина забуксовало
Путин разочарованный, обиженный, злой
Какова правда о здоровье Путина?
Путин понял, что совершил ошибку
Распространяется шокирующее видео Путина с бокалом в руке
Мир содрогнулся от зверств
Путин повторяет ошибки Гитлера
Вот такая безумная пропаганда о Финляндии распространяется в России
Отставка министра обороны России? "Путин недоволен"
Путин всё более непредсказуем
Безумные слухи о здоровье Путина
Стало известно о серьёзных трудностях Путина
Таков великий план Путина
Радикальные изменения в поведении Путина на публике
Вот так Путин уничтожил свои элитные войска
Поддержка войны Путина в России рухнула
У одинокого Путина лишь несколько доверенных лиц
Поведение Путина на публике вызывает вопросы

Перевод Баира Иринчеева https://t.me/true_bair_irincheev/1988

Источник: Colonel Cassad


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