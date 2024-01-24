Рупор кремлевской пропаганды: Мир содрогнулся. Безумные слухи о мрачной стратегии

Знатоки финского перевели на русский заголовки вот отсюда https://colonelcassad.livejournal.com/8910939.html. Там не менее смешно.

Пропаганда Путина сильно пошатнулась

Заявления о заболевании Путина раком

Гигантские потери России на восточном фронте

В элитах России распространяется страх

Новая мрачная стратегия Путина

Вот такая российская пропаганда о Финляндии

Пять решающих ошибок Путина

Великое наступление Путина забуксовало

Путин разочарованный, обиженный, злой

Какова правда о здоровье Путина?

Путин понял, что совершил ошибку

Распространяется шокирующее видео Путина с бокалом в руке

Мир содрогнулся от зверств

Путин повторяет ошибки Гитлера

Вот такая безумная пропаганда о Финляндии распространяется в России

Отставка министра обороны России? "Путин недоволен"

Путин всё более непредсказуем

Безумные слухи о здоровье Путина

Стало известно о серьёзных трудностях Путина

Таков великий план Путина

Радикальные изменения в поведении Путина на публике

Вот так Путин уничтожил свои элитные войска

Поддержка войны Путина в России рухнула

У одинокого Путина лишь несколько доверенных лиц

Поведение Путина на публике вызывает вопросы

Перевод Баира Иринчеева https://t.me/true_bair_irincheev/1988

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