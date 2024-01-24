 

Японские ученые создали искусственный шелк с помощью биомимикрии

24.01.2024, 10:55, Разное
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Исследователи из Института физико-химических исследований (RIKEN) в Японии разработали новую технологию для производства искусственного шелка, который идентичен натуральному материалу. Этот искусственный шелк может быть применен в медицине для наложения швов и создания искусственных связок. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications (NatComms).

Для создания этого уникального искусственного шелка, инженеры использовали метод биомимикрии, имитируя химические и физические процессы, происходящие в железах паука при создании паучьего шелка. Они спроектировали специальное устройство для прядения, которое воссоздало сложную молекулярную структуру шелка.

Паучий шелк представляет собой биополимерное волокно, состоящее из больших белков, называемых спидроинами, с повторяющимися последовательностями. Эти белки содержат молекулярные субструктуры, известные как бета-листы, которые необходимо правильно выровнять, чтобы обеспечить прочность нитей.

Ученые выяснили, что для превращения белкового раствора в тонкую нить необходимо использовать отрицательное давление. При попытке выдавливания смесь не превращалась в нити. Эта техника позволит снизить затраты на производство шелка и сделать его более экологически чистым.

Это открытие представляет собой важный шаг в области биомимикрии и медицинской технологии. Ранее уже были разработаны другие материалы, такие как хитин и глина, для очистки радиоактивных отходов в России.


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