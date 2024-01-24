Создана VR-технология для анализа поведения подозреваемых при допросе

Австралийские психологи из Университета Эдит Коуэн создали инновационную VR-технологию, которая помогает лучше понимать реакции и мысли преступников во время допроса. Исследование этой технологии опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

В рамках проекта, посвященного судебной психологии, 101 участник играл роль правонарушителя, совершившего кражу в двух различных виртуальных сценариях. Затем эти мнимые преступники подвергались допросу в среде виртуальной реальности.

Доктор Шейн Роджерс, автор исследования, подчеркивает, что участники смогли реально вжиться в роль преступника в виртуальной среде, что стимулировало их к имитации правонарушения и попыткам обмана во время VR-допроса.

Согласно специалисту, VR-технология может найти множество применений в сфере правопорядка. Она позволяет сотрудникам полиции и следствия воссоздавать и репетировать различные сценарии преступлений, чтобы лучше разбираться в обстоятельствах инцидентов и анализировать действия правонарушителей в реальных ситуациях.