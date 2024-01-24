 

Сбои в работе YouTube фиксируются в США и России

24.01.2024, 9:47, Разное
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По информации сервиса Downradar, на видеохостинге YouTube произошел массовый сбой в США. Однако также поступают жалобы от пользователей из России, включая жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

На данный момент Downradar получил 5 424 сообщения об ошибках. Основные жалобы касаются общей работы видеохостинга, среди которых у 29% пользователей не загружаются видео, а у 14% возникают проблемы с приложением.

Ранее глава Минцифры России, Максут Шадаев, заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что блокировка YouTube в РФ будет преждевременной до появления достойной альтернативы. Он также подчеркнул, что проблемы связаны с таргетированием контента, нарушающего российское законодательство, и что работа над альтернативами продолжается.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера и председателя Союза кинематографистов РФ, Никиты Михалкова, под названием “Бесогон”.


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