Россия не примет участие в ЭКСПО-2025 в Японии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение о закрытии Оргкомитета, ответственного за подготовку российской экспозиции на Всемирной выставке ЭКСПО-2025, которая запланирована на период с апреля по октябрь 2025 года в японском городе Осака. Следует отметить, что официальное заявление о том, что РФ отказывается от участия в мероприятии, пока не было сделано.

По данным подписанного Мишустиным распоряжения, его текст гласит: «Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025».

Уже в ноябре 2023 года японские СМИ информировали о том, что участие РФ в ЭКСПО-2025 не предполагается. По мнению японских властей, участие российской делегации и организация экспозиции РФ на выставке могли бы стать реальностью только в случае «изменения ситуации вокруг Украины». Отметим также, что российские власти не поддерживали связи с организаторами ЭКСПО-2025 и не предпринимали попыток договориться об участии страны в данном мероприятии.

Напомним, что в 2018 году японский город Осака был выбран в качестве хозяйки Всемирной выставки ЭКСПО-2025, в конкурсе с Екатеринбургом и Баку.