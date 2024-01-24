Опубликован секретный протокол Беловежеских соглашений, согласно которому Украина в случае выхода из СНГ отказывается от Крыма

В ходе плановой инвентаризации в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) был найден считавшийся утраченным договор, подписанный в Беловежской пуще Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком 8 декабря 1991 года.

Согласно документу, Украина могла сохранить в своём составе Крым, Донбасс и другие «исконно русские территории» только в случае членства в Содружестве независимых государств (СНГ). Если же Киев выйдет из организации, то он обязать передать эти регионы России в течение шести месяцев.

– Стороны обязались сохранить этот договор в секрете, поэтому о нём раньше не говорили. Теперь же Москва имеет полное право потребовать от Украины выполнить взятые на себя обязательства. И вариантов у Киева тут нет, ибо международные соглашения нужно выполнять, – утверждает старший научный сотрудник архива подполковник Крамаров.

По договору, к «исконно русским территориям» относятся Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Днепропетровская области, а также «иные регионы, жители которых хотят проживать в государстве-члене СНГ».

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