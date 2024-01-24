 

Мнение: Кандидат Путин и СВО

24.01.2024, 7:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если Владимир Путин, идущий на свой 5-й президентский срок, пользуется доверием и поддержкой 79-80 процентов населения (ФОМ и ВЦИОМ), то почему до участия в выборах не допустили Екатерину Дунцову и, скорее всего, не зарегистрируют Бориса Надеждина?

Война в УкраинеОба выступают против «специальной военной операции» в Украине, которая продолжается уже два года и против нынешней политики президента.

По словам депутата ГД Андрея Гурулева Владимира Путина не поддерживают 20 процентов россиян. По данным независимых социологических служб, за прекращение СВО выступают от 50 до 57 процентов населения (официальный ВЦИОМ – 45 процентов надеются на прекращение «спецоперации» уже в этом году).

То есть, если на выборах президента РФ появится «нормальный» кандидат, то он имеет шанс если не победить, то хотя бы выйти во второй тур (неизбежно часть провластных голосов избирателей заберут согласованные с Кремлем кандидаты + «протестное» голосование).

А это для действующей власти неприемлемо – Владимир Путин должен победить в первом туре и с результатом лучшим, чем на выборах 2018 года (76,5 процента).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Конгрессмен США: Инопланетяне – это «внепространственные Ангелы»

24.01 / Мнение: О заговоре олигархов… Готовится переворот?

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В Гори обновили памятник Сталину

24.01 / Загадочные объекты наблюдали рядом с Солнечной системой

24.01 / Мнение: Запахло жареным! Квартиры отбирают!

23.01 / Мнение: Ловушка для «не таких как все», дефицит логистов и отсутствие простоя в России

23.01 / Мнение: Победная точка путинского правления

23.01 / Ученый Керри доказал, что смартфоны снижают эффективность мозговой деятельности

23.01 / Samsung разрабатывает устройство, измеряющее уровень глюкозы в крови без прокола

23.01 / Мнение: Кризис Красного моря может затянуться на долгие годы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика