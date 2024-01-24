Мнение: Кандидат Путин и СВО

Если Владимир Путин, идущий на свой 5-й президентский срок, пользуется доверием и поддержкой 79-80 процентов населения (ФОМ и ВЦИОМ), то почему до участия в выборах не допустили Екатерину Дунцову и, скорее всего, не зарегистрируют Бориса Надеждина?

Оба выступают против «специальной военной операции» в Украине, которая продолжается уже два года и против нынешней политики президента.

По словам депутата ГД Андрея Гурулева Владимира Путина не поддерживают 20 процентов россиян. По данным независимых социологических служб, за прекращение СВО выступают от 50 до 57 процентов населения (официальный ВЦИОМ – 45 процентов надеются на прекращение «спецоперации» уже в этом году).

То есть, если на выборах президента РФ появится «нормальный» кандидат, то он имеет шанс если не победить, то хотя бы выйти во второй тур (неизбежно часть провластных голосов избирателей заберут согласованные с Кремлем кандидаты + «протестное» голосование).

А это для действующей власти неприемлемо – Владимир Путин должен победить в первом туре и с результатом лучшим, чем на выборах 2018 года (76,5 процента).