Мнение: О заговоре олигархов… Готовится переворот?

Что бы ни говорили с деланой бодростью президентские спикеры, а «народ устал». Нет, не тот народ, который «глубинный», а тот, который правильный. Хотя настоящие тяготы и лишения толком его не коснулись — за исключением отдельных персон, — привычный образ жизни так или иначе нарушен. И конца-краю этому не видно, что начинает досаждать и раздражать.

Словом, правильные чувствуют, что нужно что-то решать, пока не стало поздно. Уроки истории они помнят хорошо…

Депутат Верховной рады, бывший губернатор Донецкой области Украины (в 2014 году) и бизнесмен Сергей Тарута назвал нынешнего президента страны Владимира Зеленского… полным чмом «некомпетентным». Об этом деликатно пишет испанская «El Mundo», вторая по популярности в Королевстве. Но даже сквозь приглаженный журналистами текст легко слышится отборный мат.

«Ни один президент [Украины] не продемонстрировал такого уровня некомпетентности», — цитирует издание украинского парламентария, аккуратно заменяя его непарламентские выражения более-менее цензурными. И в целом этот материал был призван разъяснить испанскому читателю, почему же провалился прошлогодний «контрнаступ», несмотря на то, что Испания пожертвовала на нужды ВСУ все свои ржавые «Леопарды».

Он и разъяснил, что у военной неудачи есть конкретные причины, фамилия, имя и отчество. То есть, Владимир #Зеленский.

Ранее только американцы выражали сдержанное недовольство тем, как #Украина распорядилась выделенной ей немалой военной помощью. И тем, что украинская #власть ради политических целей предпочла распылить силы, а не ударить бронированным кулаком по «слабому месту» российской обороны, которое нащупала американская разведка. Теперь эта недовольная позиция начинает транслироваться в Европу, которая сейчас намного больше поддерживает Киев, чем отползающая в сторону Америка.

А рупором здесь выступает украинский олигархат, которому вся эта «війна з Росією» уже поперёк горла, потому что её издержки ложатся на всех, а гешефты получает лишь узкий круг лиц. В который многие прежние гешефтмахеры уже не входят из-за начатой при Владимире Зеленском «деолигархизации». Сергей Тарута, №16 в рейтинге 100 самых богатых людей Украины по версии украинского Forbes, хотя и не лишён мандата, в отличие от некоторых своих коллег-олигархов, от наиболее лакомых подрядов отодвинут. И вообще, он — «донецкий», то есть, для нынешних властей совсем чужой.

Таким образом, интерес в замене Владимира Зеленского, чей легитимный президентский срок истекает весной, имеется как внутри страны, так и у её внешних кураторов. Причём и те, и другие понимают, что всё нужно сделать аккуратно, через договорняк, а не через Майдан. Но общественное мнение к такому повороту по-любому необходимо сначала подготовить.

Похоже, подготовка началась?

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