Загадочные объекты наблюдали рядом с Солнечной системой

Шведская исследовательница Беатрис Вильярроэль из Стокгольмского университета вместе с международной группой ученых обнаружили на астрономических снимках, хранящихся с 1950-х годов, загадочные объекты, которым так и не нашли объяснение.

Все началось с тщательного анализа старых астрономических фотографий, на которых Вильярроэль обнаружила нечто необычное: объекты, напоминающие искусственные спутники, ярко сверкающие в небе и слишком быстро исчезающие. Она утверждает, что такие объекты не должны были появляться на снимках до 1957 года, когда был запущен первый космический корабль.

Последнее исследование Вильярроэль, опубликованное в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, раскрывает три загадочных объекта, снятых в 1952 году Паломарской обсерваторией. Эти объекты внезапно появились на фотографиях и исчезли через 50 минут, оставив ученых в полном недоумении.

В статье рассматривается две версии, объясняющих это явление. Согласно первой версии, это три независимых объекта, находившихся во внутренней части Солнечной системы или даже на земной орбите. По второй версии, кратковременная вспышка света была вызвана гравитационной линзой массивного объекта между ними и Землей. Но причина вспышки и природа образовавшейся гравитационной линзы остаются загадкой.

Не менее удивительно, что дата съемки (19 июля 1952 года) многим известна в связи с наблюдением неопознанных летающих объектов (НЛО) в небе над Вашингтоном, включая Белый дом и Капитолий. Этот случай привлек внимание американской прессы, обеспокоив даже президента США Гарри Трумэна и ЦРУ.

Другая работа Вильярроэль описывает девять источников света, фиксированных на снимках звездного неба в апреле 1950 года. Эти объекты появились и исчезли за 30 минут, добавляя еще больше загадок вокруг происходящего.

– Мне кажется, поиск подобных внеземных объектов очень важен, поскольку астрономическое сообщество преимущественно сосредотачивается на том, что находится далеко в космосе. Пришло время попробовать что-то новенькое, – отмечает Беатрис Вильярроэль из Стокгольмского университета.