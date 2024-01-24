 

Конгрессмен США: Инопланетяне – это «внепространственные Ангелы»

24.01.2024, 6:38, Разное
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Официальный представитель США и конгрессмен Эрик Берлисон поднимает волнующие вопросы о происхождении инопланетян.

В своем последнем выступлении на подкасте «That UFO», он высказал удивительную гипотезу, согласно которой инопланетные существа могут быть не чем-то привычным, а «внепространственными ангелами».

Конгрессмен Берлисон поделился своими впечатлениями после посещения строго засекреченного брифинга о НЛО, проведенного правительством.

– Возможно, они не совсем соответствуют библейскому повествованию, но для меня термин «ангелы» – синоним внепространственных существ, – заявил конгрессмен. – Я думаю, более вероятно, что это было бы нечто внепространственное, чем в пределах этого измерения. Когда вы говорите о вещах такого рода, во многих Священных Писаниях, включая Библию, именно так описываются посланники Бога или ангелы.

Несмотря на столь необычные заявления, Берлисон подчеркнул, что секретные брифинги не изменили его мировоззрения. Он остается допускает, что наблюдаемые объекты могут быть созданы человеком. В предыдущих высказываниях он даже выражал сомнения в том, что инопланетяне могут достичь Земли, даже при существующих у них технологиях.

Напомним, августе 2023 года Берлисон говорил, что ему «трудно» поверить в инопланетную технологию, но сейчас предполагает, что за ними могут стоять ангелы.

– Наиболее вероятным объяснением является то, что это сделано человеком, – добавил он.


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