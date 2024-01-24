Корреспондент Die Welt – на украинской ПВО начинает сказываться блокада средств в конгрессе

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Украинская ПВО всё чаще не справляется даже с одиночными запусками российских БПЛА и ракет, пишет из Киева Пауль Ронцхаймер. В эфире Die Welt он указывает, что стал свидетелем недавних российских ударов и он всё чаще получает сообщения, что у ПВО Киева больше нет снарядов для систем ПВО Patriot. По его оценкам, на ВСУ начала сказываться блокада денег для Украины в американском конгрессе.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая телеканала Die Welt: Пауль Ронцхаймер для нас из Киева. Пауль, ситуация для Украины продолжает оставаться сложной. В ночи, по имеющимся данным, вновь были ракетные обстрелы, в том числе по столице. Что ты можешь нам сказать? Как ты это пережил?

ПАУЛЬ РОНЦХАЙМЕР, журналист: Да, Неле, сегодня около 7:15 утра мы стали непосредственными свидетелями этих ударов здесь, в центре. Мы сначала увидели или скорее услышали в небе ПВО, а потом были удары здесь, недалеко от центра города. Не совсем понятно, то ли части ракет ПВО, которые поразили эту ракеты, то ли часть из них (ракет. — ИноТВ) действительно поразили цели. Это показывает, что атаки на столицу продолжаются с прежней силой, и даже если РФ не атакует десятками дронов или ракет, она делает это снова и снова одиночными запусками по утрам.

И самое удивительное в том, что некоторые из них действительно достигают целей! И есть большие опасения здесь, в столице, что, в конце концов, зенитных ракет может оказаться слишком мало. Потому что были сообщения, что, например, у систем ПВО Patriot этих ракет уже не хватает, что имеет прямое отношение к ситуации в конгрессе: средства там до сих пор не были одобрены конгрессом.

Дата выхода в эфир 23 января 2024 года.