 

Корреспондент Die Welt – на украинской ПВО начинает сказываться блокада средств в конгрессе

24.01.2024, 4:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинская ПВО всё чаще не справляется даже с одиночными запусками российских БПЛА и ракет, пишет из Киева Пауль Ронцхаймер. В эфире Die Welt он указывает, что стал свидетелем недавних российских ударов и он всё чаще получает сообщения, что у ПВО Киева больше нет снарядов для систем ПВО Patriot. По его оценкам, на ВСУ начала сказываться блокада денег для Украины в американском конгрессе.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая телеканала Die Welt: Пауль Ронцхаймер для нас из Киева. Пауль, ситуация для Украины продолжает оставаться сложной. В ночи, по имеющимся данным, вновь были ракетные обстрелы, в том числе по столице. Что ты можешь нам сказать? Как ты это пережил?

ПАУЛЬ РОНЦХАЙМЕР, журналист: Да, Неле, сегодня около 7:15 утра мы стали непосредственными свидетелями этих ударов здесь, в центре. Мы сначала увидели или скорее услышали в небе ПВО, а потом были удары здесь, недалеко от центра города. Не совсем понятно, то ли части ракет ПВО, которые поразили эту ракеты, то ли часть из них (ракет. — ИноТВ) действительно поразили цели. Это показывает, что атаки на столицу продолжаются с прежней силой, и даже если РФ не атакует десятками дронов или ракет, она делает это снова и снова одиночными запусками по утрам.

И самое удивительное в том, что некоторые из них действительно достигают целей! И есть большие опасения здесь, в столице, что, в конце концов, зенитных ракет может оказаться слишком мало. Потому что были сообщения, что, например, у систем ПВО Patriot этих ракет уже не хватает, что имеет прямое отношение к ситуации в конгрессе: средства там до сих пор не были одобрены конгрессом.

Дата выхода в эфир 23 января 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Экс-аналитик ЦРУ – убийство гражданского населения — давняя военная стратегия Запада

24.01 / «Собственные склады опустеют» – далеко не все на Западе готовы и дальше протягивать руку помощи Киеву

24.01 / El Mundo – вместо триумфальных настроений, глубокая досада — в ВСУ недовольны как украинским руководством, так и западными «идиотами»

24.01 / NTD – в Канаде вновь открылся самый большой в мире естественный ледовый каток

24.01 / SVT – шведы продолжают бить рекорды по задолженностям перед судебными приставами

23.01 / Сбежавший в США принц Гарри затосковал по родине: Семья важна

23.01 / Mediaite – Трамп увеличил отрыв от Байдена в президентской гонке

23.01 / Reuters – украинские беспилотники проигрывают российским по всем параметрам

23.01 / “Все на нее переписывает”: сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова

23.01 / Следствие приостановили — всё-таки на территорию Польши упала именно украинская ракета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика