Экс-аналитик ЦРУ – убийство гражданского населения — давняя военная стратегия Запада

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Нет никакой военной выгоды в убийстве мирных жителей на рынке в Донецке. Но это является частью украинской стратегии. Они считают, что если убить побольше российского гражданского населения, то это негативно скажется на Путине. Однако они глубоко ошибаются, рассказал бывший аналитик ЦРУ в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Какая может быть мыслимая военная выгода от нападения на гражданский фермерский рынок под открытым небом в городе воскресным утром?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Нет, нет никакой выгоды. Вся цель украинцев заключается в том, чтобы убить достаточное количество российских мирных граждан — и этим вызвать негативную политическую реакцию против Владимира Путина и вынудить его покинуть свой пост. Такова их стратегия.



Но вот чего они не понимают. Им нужно отмотать всё назад и обратиться к истории. Потому что история бомбардировок и убийств мирных жителей показывает, что это не ускоряет окончание войны. Это не ослабляет поддержку правительства.



Во время бомбардировок Лондона, ну вы знаете, блицкрига немцев во Вторую мировую войну, это, наоборот, вдохновило и сплотило поддержку британцев на стороне Черчилля. Стоит отметить, что тогда погибло что-то около 70 000 британцев.



Потом Соединённые Штаты и Британия, мы бомбили немецкие города, сровняли их с землёй. Мы убили более 900 000 гражданского населения. Я бы хотел… Я боюсь это говорить, но мне кажется, что часть западной военной стратегии состоит в том, чтобы посмотреть, сколько мирных жителей можно убить.



Посмотрите, что мы натворили в Ираке. Посмотрите, что мы наделали во время Второй мировой войны. Посмотрите, что мы сделали во Вьетнаме. Есть такое представление, что можно превратить гражданское население в военные объекты. К сожалению, это было частью западной военной доктрины по крайней мере последние лет сто.

Дата выхода в эфир 22 января 2024 года.