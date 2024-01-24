 

Рупор кремлевской пропаганды: В Гори обновили памятник Сталину

24.01.2024, 3:50, Разное
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Несмотря на протесты оппозиции, в Гори обновили памятник Сталину.
Также власти отказались переименовывать проспект имени Сталина в Гори.
Оппозиция и западные НКО уже закатили истерику про "возрождение тоталитаризма" и "сталинизма" в Грузии. Хотя, где современная Грузия, а где "сталинизм"…

Примечательно, что это происходит после недавних попыток переписать икону с байкой про встречу Сталина с Матроной..

Источник: Colonel Cassad


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