Рупор кремлевской пропаганды: В Гори обновили памятник Сталину
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Несмотря на протесты оппозиции, в Гори обновили памятник Сталину.
Также власти отказались переименовывать проспект имени Сталина в Гори.
Оппозиция и западные НКО уже закатили истерику про "возрождение тоталитаризма" и "сталинизма" в Грузии. Хотя, где современная Грузия, а где "сталинизм"…
Примечательно, что это происходит после недавних попыток переписать икону с байкой про встречу Сталина с Матроной..
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Источник: Colonel Cassad
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