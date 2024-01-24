Рупор кремлевской пропаганды: В Гори обновили памятник Сталину

Несмотря на протесты оппозиции, в Гори обновили памятник Сталину.

Также власти отказались переименовывать проспект имени Сталина в Гори.

Оппозиция и западные НКО уже закатили истерику про "возрождение тоталитаризма" и "сталинизма" в Грузии. Хотя, где современная Грузия, а где "сталинизм"…

Примечательно, что это происходит после недавних попыток переписать икону с байкой про встречу Сталина с Матроной..

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