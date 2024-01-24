 

«Собственные склады опустеют» – далеко не все на Западе готовы и дальше протягивать руку помощи Киеву

24.01.2024, 1:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Хотя украинская армия нуждается в большем количестве вооружений и боеприпасов, тем не менее ей не стоит сильно рассчитывать на увеличение помощи Запада, пишет Rzeczpospolita. Он и так уже почти два года опустошает свои запасы ради помощи Киеву, и сейчас они истощены настолько, что на многих складах уже видно «дно бочки».


AP

В Киеве не скрывают, что в настоящих условиях сражений по всей линии фронта украинской армии крайне не хватает боеприпасов и всех видов вооружения, в частности ПВО, ракет и самолётов дальнего действия, пишет Rzeczpospolita. 

Для того чтобы и впредь иметь возможность оказывать военную поддержку Украине, западные страны будут вынуждены и далее опустошать собственные склады оружия, однако далеко не все этого хотят. «Заводы не справляются, более того, в последнее время во многих столицах стран альянса можно услышать о сокращающихся запасах оружейных складов, за счёт которых уже почти два года осуществляется поддержка Украины», — подчёркивает издание. 

О виднеющемся «дне бочки» боеприпасов и вооружений говорил ещё в октябре в ходе Форума безопасности в Варшаве председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Мы начали передавать вооружение со складов наполовину полных, если не меньше, и сейчас эти запасы заканчиваются», — предупреждал он. 

Rzeczpospolita рассказывает, что к 1 февраля Брюссель по запросу Германии должен завершить аудит, которые выявит, какую военную помощь отдельные страны ЕС предоставили Украине и какими ещё возможностями они обладают. Одновременно в Киеве считают, что склады большей части стран НАТО достаточно заполнены и они передали ей из своих запасов лишь небольшую часть вооружений.

Безусловно, по мнению Киева, есть и те, кто существенно истощил свои резервы, — например Чехия. Она отдала 60% своих запасов Киеву, Норвегия — 30%. Польша также лидирует среди стран-доноров, особенно в плане передачи танков. Для сравнения, США пожертвовали лишь 5% своего арсенала. 


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