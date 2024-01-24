El Mundo – вместо триумфальных настроений, глубокая досада — в ВСУ недовольны как украинским руководством, так и западными «идиотами»

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В ВСУ триумфальные настроения остались в прошлом, зато предостаточно проявлений глубокой досады и недовольства, которые впервые направлены на украинское руководство, пишет El Mundo. В частности, военные упрекают Киев, а также его западных союзников и западные СМИ в огласке планов контрнаступления. Кроме того, это наступление, по словам военных ВСУ, началось под давлением «идиотов на Западе», которые не понимали, что это за конфликт.



AP

«Магия Зеленского замерзает на Запорожском фронте», — пишет El Mundo.



Издание пообщалось с украинскими военными, которые участвуют в конфликте в районе Орехова.

Капитан Михаил с позывным «Сайгон», как пишет El Mundo, «опираясь на свой обширный военный опыт», признался изданию, что ситуация в этом районе «очень тяжёлая».

«У нас нет людей. В моей роте 50 человек. Их должно быть больше 100», — заявил он.

На передовой триумфальные настроения остались в прошлом. Зато предостаточно проявлений глубокой досады и недовольства, которые впервые направлены на киевское руководство, отмечается в статье.

У украинских военных, осознающих жертвы, на которые им приходится идти, особое негодование вызывает информационная политика Зеленского. Как напоминает издание, в начале украинского конфликта Зеленский решил объединить вещание основных телеканалов в один так называемый телемарафон, в рамках которого украинцам сообщают лишь официальные данные о военном противостоянии.

«Это оружие, единое информационное пространство против России», — заявил он в прошлом году.



«Это херня, мыльная опера, — заявил испанскому изданию Михаил. — Он говорит всей стране, что всё идёт хорошо, что мы побеждаем, и, конечно, никто не хочет идти на фронт».

Многие солдаты ВСУ упрекают руководство страны за огласку планов контрнаступления. Киев, его западные союзники и западные средства массовой информации несут ответственность за распространение сотен, если не тысяч прокламаций, графиков и анализов будущей военной операции, говорится в статье.

«Все (украинское руководство) бросились объявлять, куда мы направляемся, и, конечно же, нас ждали, — посетовал другой военный Андрей Онистрат. — Идиоты на Западе давили на нас, чтобы мы начали это наступление, не понимая, что это за конфликт».