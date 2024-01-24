SVT – шведы продолжают бить рекорды по задолженностям перед судебными приставами

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За последний год долги граждан Швеции ежедневно росли почти на 50 миллионов шведских крон. Об этом свидетельствуют официальные данные властей скандинавской страны, передаёт телеканал SVT. Совокупный долг населения, находящийся на исполнении в службе судебных приставов, достиг рекордного значения, и в настоящее время составляет 119 миллиардов шведских крон.



AP

Долги жителей Швеции, зарегистрированные в службе судебных приставов, продолжают стремительно накапливаться — с прошлого года они выросли на 17%, или на 18 миллиардов шведских крон, что соответствует 50 миллионов шведских крон в день ($4,8 млн. — ИноТВ).

Согласно новому докладу службы судебных приставов Швеции, число должников выросло по всей стране и во всех возрастных группах. На начало года в базе данных ведомства было зарегистрировано более 417 тыс. человек, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Помимо быстрого роста долгов, их распределение также изменилось. По сравнению с предыдущими годами сейчас значительно больше женщин имеют долги, отмечает SVT. Примечательно, что долги женского населения за последние 12 месяцев подскочили аж на 80%, тогда как долги мужчин — лишь на 29%.

В целом по стране две трети всех должников — мужчины. Наиболее распространёнными долгами являются алименты, расходы на транспортные средства, неоплаченные налоги и задолженности по потребительским кредитам и займам. Средний долг на человека на начало года составлял 78 800 шведских крон ($7500 — ИноТВ), что на 11% больше, чем на начало прошлого года.

Возрастная группа с долгами, размер которых больше всего увеличился по сравнению с прошлым годом, — это пожилые люди. Почти 56 тыс. лиц старше 65 лет имеют долги в службе судебных приставов, что на 9% больше, чем в прошлом году, отмечает SVT.