Мнение: Запахло жареным! Квартиры отбирают!!

Ну вот, для народонаселения со всей его толстокожестью и общим равнодушием к любым моральным вопросам (“какие люди? кого там убивают?!”) впервые прозвучал тревожный звоночек по реально беспокоящему поводу: в российском агитпропе вдруг всплыла идея, что “приватизация была ошибкой”. И ладно бы в таком, общем виде – тут народ бы только в ладошки начал бить, “ура-ура, проклятых буржуев раскулачат!!”

Но нет: некто Тихонов из Общественной Палаты Мер и Весов (или еще какой синекуры) вдруг замахнулся на святое: заявил, что ошибочной была приватизация КВАРТИР. А вот это уже удар по самому чувствительному месту любого россиянина – по его кошельку. Мало нам было зверской инфляции – теперь еще и квартиры собрались отбирать! Это при том, что квартира у подавляющего большинства российскоподданных – это в принципе самое дорогое и ценное, что у них вообще есть. С квартирой ты в РФ – человек, без квартиры – бомж поганый и ничтожный, подонок, смерд вонючий, фу.

Ну а тов. Тихонов предлагает у россиян квартиры… того – изъять, естественно, исключительно для их же пользы. Так-то в РФ никто и понятия не имеет, кто это вообще такой и чем знаменит – но паническая волна пошла знатная. По радио – главная новость в новостях, по телеку обсуждают, все соцсети бурлят. Поднявшийся ажиотаж, безусловно, сам по себе показатель – того, в каком крайнем состоянии неуверенности нынче пребывает средний российский обыватель. Стоило КОМУ-ТО, кого в максимально условной степени можно опознать как “представителя государства”, что-то ляпнуть про возможную конфискацию/национализацию – как тут же началась буквально паника.

Проще говоря – народонаселение своей задней точкой давно чует, что в РФ настал период, когда Правил Нет, и они все со своим жалким скарбом буквально висят в воздухе. Так-то, в более спокойном состоянии, какой, по идее, должна была бы быть реакция на измышления Ноунейма? Да, строго говоря, никакой. “Что там за лягушонок проквакал? Что там за комарик пропищал? Мою? Квартиру?! Забрать?? вы с ума сошли? На каком основании? Это моя собственность!! Собственность священна, у нас в Конституции…” и т.п.

Но нет. Как говорила одна еврейка, выжившая при Холокосте: “Если кто-то говорит вам, что хочет вас убить – ВЕРЬТЕ этому человеку: он не шутит, он действительно убьет”. Так и у россиян на уровне подкорки выжжено: если государство говорит, что хочет у вас что-то отобрать – надо ВЕРИТЬ сразу, отберет, и отберет всё. Оттого и волнения.

Триггером для вброса таких идей стал, понятно, коммунальный кризис этой зимы. Отопление отрубается повсюду, ЖКХ не справляется. Хотя для тех, кто следил за ситуацией, никакого сюрприза, конечно, нет – о крайней изношенности ВСЕГО в системе ЖКХ говорят и пишут день и ночь последние 10-12 лет все кому не лень. Некоторые даже фантастические книги на эту тему писали (например, “Кровь износа”). Странно еще, что так долго всё как-то держалось (зимы были очень мягкие).

Некто Тихонов предложил квартиры у граждан изымать и передавать муниципалитетам – они, дескать, будут лучше заботиться о состоянии ЖКХ. Для людей “в теме” звучит, конечно, абсурдно и даже как-то издевательски, ведь всем известно, что мунипальные власти в России сами – абсолютно нищие, в ряде случаев им и на собственное содержание не удается наскрести. На какие шиши они станут вдруг заменять всю городскую инфраструктуру?

Появление таких диких и МАКСИМАЛЬНО непопулярных предложений, причем в предвыборный период – это знак отчаяния еще и властей в РФ. Идей у них нет, деньги кончаются, трубы лопаются. И только СВО – форева.