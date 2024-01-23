Мнение: Ловушка для «не таких как все», дефицит логистов и отсутствие простоя в России

1. В Школе Капитализма я рассказываю о стандартной ловушке, в которую попадают амбициозные люди, желающие быть нестандартными, выгодно выделяться на фоне, как они выражаются, «серой массы». Цитирую из статьи (ссылка):



…На уровне не бизнеса, а единичных людей, формула «отличайся или умри» и вовсе приводит к убыткам. Тот, кто пытается «быть не таким как все», проигрывает. Молодым людям, особенно умным и способным, часто кажется, будто они могут и обязательно должны отличаться от обычных людей в лучшую сторону. Поэтому они выбирают себе «нестандартную» карьеру: идут в блогеры, в певцы, в киберспортсмены или в технологические стартаперы. В этом их поддерживают истории гаражных миллиардеров и звёзд кино, в которых никто не верил, но которые всё равно занимались чем-то необычным, и в итоге пришли на своём пути к славе и богатству.



Я не собираюсь обесценивать или осуждать Стива Джобса с Филиппом Киркоровым, однако при выборе жизненной маркетинговой стратегии есть несколько неочевидных нюансов, которые стоит иметь в виду.



Во-первых, стать по-настоящему оригинальным очень сложно. Что бы вам ни пришло в голову, от идеи создать каменный носовой платок до идеи выдумать тайный язык перетоптываний, вы можете быть уверены, что кто-то уже пробовал, и что ваш план можно вписать в стандартную классификацию амбициозных планов: «хочет стать изобретателем», «хочет создать сообщество» и так далее. При этом даже если вы поднапряжётесь и выдумаете что-то совсем уж необычное, то деньги на этом заработать получится очень навряд ли, так как первопроходцам достаются обычно шишки и синяки, тогда как сливки снимают их последователи, которые качественно реализуют чьи-то чужие идеи.



Во-вторых, большая часть «не таких как все» тоже имеет свои образцы для подражания, просто это другие образцы, модные, не как у «обычных людей»…

2. В России растёт дефицит работников в сфере перевозки, хранения и доставки грузов (ссылка):



По итогам 2023 года в России обострилась нехватка работников логистической отрасли. За этот период времени увеличился спрос на водителей грузового автотранспорта и складской техники, экспедиторов и курьеров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков hh.ru и ПЭК.

За год число вакансий в логистике выросло более чем в полтора раза и достигло уровня в 155,5 тысячи предложений. Одновременно с этим число резюме, напротив, снизилось на 10 процентов, до 500 тысяч.

Таким образом, в 2023 году на одну вакансию работодателя в этой отрасли приходилось в среднем три доступных резюме соискателей, тогда как в 2022-м было в два раза больше. При этом средний срок закрытия вакансии в категории линейного персонала за этот период времени увеличился до трех месяцев, хотя ранее составлял всего 21 день.

Дежурно замечу, что в итоге соотношение в любом случае близко к «один к одному». Каждый курьер находит работу, каждое рабочее место находит курьера, причём довольно быстро, так как специальность «биржевая», не требует особых навыков и очень распространена. Вопрос только в зарплате. Ставите побольше, идёт в том числе и народ поприличнее. Ставите поменьше, идут очень специфические кадры, а нормальные — не идут.

3. Западные санкции в 2022 году привели ко временной остановке в России ряда производств, главным образом в сфере автопрома. Однако теперь заводы в России снова загружены полностью (ссылка):

За минувший год число работников, находящихся в простое, сократилось на 75 процентов, с 77 тысяч до 19 тысяч. <…>

Примерно на столько же упало количество граждан, работающих в режиме неполного времени, — с 71 тысячи до 17 тысяч. Безработица в стране в соответствии с методологией Международной организации труда остается на уровне 2,9 процента, а рост реальной зарплаты — 7,7 процента.

Ситуация на нашем рынке труда прямо противоположна той, которую мы наблюдали в 1990-х, в период дружбы с США. Тогда лишились работы, либо находились в состоянии простоя, либо на месяцы или даже годы лишились зарплаты многие миллионы сотрудников советских предприятий. Советская промышленность имела раздутые штаты, зачастую фабрика имела в 10-100 раз больше сотрудников, чем аналогичная по мощности иностранная. Неудивительно, что пошли массовые сокращения, даже на производствах, которые оказались конкурентоспособны и при капитализме. Рабочая сила массово начала перетекать в малый бизнес и в сферу услуг, которая была в СССР очень слаба.

Теперь лишнего рабочего ресурса у нас нет: наоборот, Россия столкнулась с дефицитом представителей рабочих специальностей. Производительность труда в промышленности резко выросла, и хотя её ещё есть куда повышать, рост производства идёт опережающий, и потребность в рабочих растёт, а не падает.

Радоваться тут, повторю очередной раз, особо нечему. Поколение тех, кому 36 лет, вдвое многочисленнее тех, кто родился в прошлом году. Эту проблему России ещё только предстоит решать.