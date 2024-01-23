Мнение: Победная точка путинского правления
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Френд написал с потрясающей лаконичностью.
“Замечу, что погибшим котом, о котором все услышали первый раз два дня назад и через неделю забудут, озаботилось гораздо больше людей, чем действительно серьёзной проблемой – поправками в УК о конфискации собственности за мыслепреступления” (Владислав Боркус)
Безусловно, да.
Источник: Размышления вольного социолога
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