 

Ученый Керри доказал, что смартфоны снижают эффективность мозговой деятельности

23.01.2024, 23:05, Разное
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Как сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, результаты последних исследований, проведенных американским ученым Мартином Керри, показали, что перерывы в интеллектуальной работе, проведенные со смартфоном в руках, снижают степень эффективности восстановления умственных сил.

В ходе эксперимента было задействовано 414 студентов, которым было предложено разгадывать сложные головоломки, причем перерывы носили разный характер. Было установлено, что перерывы, во время которых испытуемые использовали смартфон, не только не способствовали улучшению результатов, но и снижали производительность в процессе решения головоломок по сравнению с теми участниками исследования, которые вообще не прерывались, в то время как другие виды отдыха позволили восстановить силы и улучшить показатели.

Одна из причин, как предполагают ученые, заключается в том, что проверка сообщений и обработка информации может вызвать усталость, сравнимую с умственной работой, не говоря уже о том, что в этом случае фокус внимания смещается с основной задачи в сторону смартфона, что негативно сказывается на результате.        


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