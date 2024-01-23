Samsung разрабатывает устройство, измеряющее уровень глюкозы в крови без прокола

Как сообщает агентство Bloomberg, южнокорейская компания Samsung ведет активную работу над неинвазивным мониторингом уровня глюкозы в крови, рассчитывая вывести устройства на рынок в течение пяти лет.

В настоящее время устройства, предназначенные для измерения сахара в крови, требуют прокола кожи, причем как обычные глюкометры, так и системы мониторинга с датчиками, крепящиеся на руку при помощи тонкой иглы. Напомним, что компания Apple ведет работу над устройством для измерения уровня глюкозы, которое не требовало бы прокола кожи, с 2010 года, однако продукт появится на рынке не ранее, чем через несколько лет.

Больше всего появления неинвазивных глюкометров ждут люди, страдающие сахарным диабетом, которым приходится делать проколы кожи несколько раз в день.