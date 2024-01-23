Мнение: Кризис Красного моря может затянуться на долгие годы

1. События, связанные с атаками йеменских хуситов на корабли Израиля, США и прочих западных стран получили на Западе название «кризис Красного моря» (ссылка). К середине января большинство торговых судов начали обходить Красное море (ссылка). Более длинным путём вокруг Африки начали плавать и суда нейтральных стран, так как хуситы не всегда точно определяют национальную принадлежность проходящих кораблей. В результате товарооборот через Суэц с начала декабря рухнул более чем втрое (ссылка).



Стоимость страховки судов, проходящих через Красное море, резко выросла, и крупным компаниям-перевозчикам теперь проще плыть вокруг Африки, чем рисковать (ссылка):

Гигант контейнерных перевозок Maersk отзывает все суда с маршрутов по Красному морю.

Грузоотправители по всему миру отказываются от Красного моря и, соответственно, от кратчайшего маршрута из Азии в Европу через Суэцкий канал. Поездка вокруг Африки увеличивает время в пути примерно на 10 дней, требует больше топлива и времени работы экипажа, что повышает стоимость перевозок.

Hapag Lloyd значительно увеличила стоимость страховки. В совокупности плюс повышение фрахтовых ставок возрождает инфляционные опасения.

В результате компания, контролирующая около одной шестой мировой контейнерной торговли, направит все суда Maersk вокруг мыса Доброй Надежды «в обозримом будущем».

2. Вместе с тем, морские перевозчики не являются главными пострадавшими в этой ситуации. Они просто меняют маршруты и повышают цены. Контейнерные перевозки из Азии в Европу за полтора месяца подорожали вдвое (ссылка). Как следствие, начали дорожать и акции судоходных компаний (ссылка), так что судовладельцы от данной ситуации в конечном счёте могут даже выиграть.

А настоящими проигравшими окажутся европейский бизнес и обычное население стран Европы. За исключением, конечно же, России: мы не являемся врагами хуситов, и у нас есть обходные пути для торговли с Азией (Каспийское море, Транссиб, Северный морской путь). А вот европейцы будут теперь гораздо больше платить за азиатский импорт.

Таким образом, экономика Европы переживает сейчас второй мощный удар, после того как поставки дешёвой энергии из России были частично отрублены из-за санкций, частично подорожали. Теперь же ещё и дешёвые китайские товары перестают быть дешёвыми, причём именно для европейцев. Что же, за дружбу с США надо платить.

3. Израильский лидер Биньямин Нетаньяху тем временем заявил, что война с ХАМАС в Секторе Газа может продолжиться и в 2025 году, то есть впереди ещё как минимум год кризиса (ссылка). Самому Нетаньяху такая ситуация вполне выгодна, так как позволяет оставаться у власти (после же окончания военных действий и чрезвычайного положения его политическая карьера, скорее всего, будет завершена).

Для Европы это мрачная перспектива. Крупнейшие европейские экономики, такие как Германия, и так уже на грани рецессии либо вступили в неё. А тут, вдобавок к энергетическому кризису, перманентный торгово-транспортный кризис.

Американский бизнес сейчас потирает руки, так как Соединённым Штатам ослабление европейских конкурентов выгодно. Однако у американских политиков меньше поводов для злорадства: если кризис в Европе зайдёт слишком далеко, то европейские вассалы, вслед за Венгрией и Словакией, возобновят попытки отползти от американской империи. Уровень неприятия Израиля на планете сейчас необычайно высок, так что США, поддерживая Израиль, быстро теряют дипломатические очки за рубежом. С американскими дипломатами уже разговаривают сквозь зубы, с плохо сдерживаемым гневом. Мягкая сила США быстро сдувается.

Удары США по Йемену, разумеется, ни к чему не привели, так как это тоже карательная, а не военная операция. Решать проблему кардинально, высаживая несколько сотен тысяч американских морпехов в Йемен, США очень не хотят. Зачистка израильской армией Сектора Газа застопорилась, она и вправду может затянуться на годы. Как показал опыт Сирии, большая война на Ближнем Востоке в современных условиях – дело не быстрое.

Многое зависит от позиции Египта, который теряет большие деньги на блокаде Красного моря и простое Суэцкого канала. Египтяне могли бы поддержать Израиль, чтобы скорее разрешить ситуацию внутри Газы, которая граничит с Египтом. Однако, во-первых, израильтян в Египте по известным причинам совсем не любят, а во-вторых, это не дало бы никакой гарантии прекращения атак хуситов, которых поддерживает Иран, и которые готовы воевать с Израилем сколь угодно долго.