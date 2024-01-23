Как следить за модой даме за 60 и не отставать от трендов: стильные лайфхаки для зрелых женщин на 2024 год

Женщинам старше 60 лет нужно одеваться так, чтобы выглядеть элегантно, стильно и соответствующе своему возрасту. Кроме того, очень важно подчеркнуть все достоинства своей фигуры и замаскировать имеющиеся недостатки. Вот что в моде в 2024 году и каким образом выбрать для себя наряд в соответствии с типом фигуры.

А-образная фигура

Это один из самых распространенных женских силуэтов. У женщины с А-образной фигурой бедра шире, чем плечи. Чаще всего талия очень узкая, что еще больше подчеркивает ширину бедер. Чтобы сделать фигуру более сбалансированной, нужно подчеркнуть плечи и выделить их. Важно сделать их визуально шире.

Прямоугольник

Такая фигура больше напоминает мужскую. В таком случае бедра и плечи имеют практически одинаковую ширину. Талия почти отсутствует, но при этом женщина выглядит достаточно стройной. Стоит постараться несколько размыть линию талии при помощи струящихся топов.

“Песочные часы”

Женщины с такой фигурой имеют достаточно пышные и женственные формы. Бедра и плечи у них почти одинаковые, а талия достаточно тонкая. Этот тип фигуры очень привлекательный, с пышной грудью и широкими бедрами.

Чтобы подчеркнуть фигуру и сделать ее более соблазнительной, стоит выбрать для себя брюки с завышенной талией или же платье-футляр.

Х-образная фигура

Телосложение насколько напоминает фигуру “песочные часы”. Разница только в том, что у таких женщин талия тоньше. Такой тип фигуры выглядит очень привлекательно.

V-образная фигура

Женщины с таким типом телосложения имеют более широкие плечи и достаточно тонкую талию. Часто этот тип фигуры считается более мужским. Но на самом деле он выглядит очень женственно. Чтобы несколько сбалансировать фигуру, стоит добавить немного объема в нижней части тела. Проблема заключается в том, что у многих женщин после 60 лет начинает появляться живот.

Как одеваться после 60, чтобы выглядеть модно

Стоит постараться адаптировать модные тенденции к своему возрасту. Не стоит носить слишком мешковатую одежду женщинам с пышными формами. Чтобы подчеркнуть фигуру лучше всего отдавать предпочтение прямому покрою.

Одежда не должна быть слишком тесной или очень большой. Также важно чувствовать себя комфортно в выбранном наряде.

Нужно уделять больше внимания сбалансированности образа. Важно найти правильный баланс между своим стилем и модными тенденциями. Также в гардеробе обязательно должна быть базовая одежда, которая будет служить на протяжении длительного времени.

Чтобы выглядеть шикарно, обязательно нужно подумать о пиджаке, маленьком черном платье, шелковой рубашке и туфлях на высоких каблуках.

Вот какая одежда должна быть в гардеробе женщины старше 60 лет.

Джинсы и брюки с завышенной талией

Джинсы являются вневременным нарядом. Лучше всего выбирать модели прямого покроя. Чтобы выглядеть элегантно, стоит также носить брюки с завышенной талией. Особенно хорошо это подходит женщинам с V-образной фигурой.

Рубашки

Это самая элегантная одежда. Она идеально подходит всем женщинам старше 30 лет. Рубашки отлично подходят для любой фигуры. Более приталенные модели помогают красиво подчеркнуть талию, а свободные варианты – выглядеть непринужденно.

Платье-рубашка или платье с запахом

С таким нарядом достаточно просто создать одновременно элегантный и шикарный образ. Маленькое черное платье хорошо подходит для совершенно любого мероприятия, кроме свадьбы. Для создания безупречного образа не стоит выбирать слишком открытое декольте. Длина должна быть до колен.

Модная юбка

Стройным женщинам лучше всего выбирать для себя прямые юбки. Отличным вариантом станет трапеция. Она красиво смотрится на женщинах с фигурой “X” или “V”. Если у женщины достаточно пышные формы, то отличным выбором станут струящиеся и плиссированных юбки. Они помогут сделать силуэт визуально привлекательным.

Блейзер, куртка

Красивая и модная куртка поможет придать образу немного шика. Приталенный блейзер, тренч, твидовый жакет или кожаная куртка помогут выглядеть потрясающе.

Шарф

Шарфы помогут сделать шикарным образ совершенно любой женщины, независимо от ее возраста. Этот аксессуар не только скроет возрастные изменения на шее, но и добавит изысканности любому образу.