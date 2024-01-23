Зубная жвачка и диета древних жителей Швеции

Примерно 10 000 лет назад, на территории современной Швеции, процветал каменный век, а в его эпицентре находились древние люди. Эти предки современных жителей использовали камень и дерево для создания орудий труда, необходимых для охоты, а также для разделывания добычи. Их секретным ингредиентом был клей, изготовленный из березовой коры. Клей служил не только для соединения деталей, но, как оказалось, и вкусным лакомством.

Исследование этой древней “жвачки” открывает интересные аспекты жизни древних жителей. Ученые обнаружили образцы этой древней жвачки, оставшиеся в археологических находках, и провели генетический анализ. Это позволило ученым узнать больше о детях каменного века и их питании.

Истоки изготовления клея уходят далеко назад. В 2019 году исследователи из Германии и США выяснили, что древние предки современных людей создавали клей, нагревая березовую кору на крупных речных гальках. Полученное липкое вещество служило отличным материалом для склеивания инструментов.

Ученые также выяснили, что древние люди использовали обычную древесную смолу как жвачку, возможно, для развлечения или даже для ухода за зубами.

Самые древние образцы березовой коры, служившей жвачкой, были датированы возрастом от 9540 до 9890 лет, основываясь на возрасте пород, в которых их нашли. Первоначально исследователи сомневались, что жвачка была пережевана людьми, а не животными. Чтобы подтвердить свои предположения, они анализировали микробную ДНК в смоле и искали следы бактерий, которые обычно находятся в слюне людей.

Анализ подтвердил, что жвачка действительно принадлежала людям и содержала бактерии, которые могли вызывать болезни десен и кариес.

Кроме следов бактерий, в смоле были найдены частицы различных растений и мяса, включая фундук, яблоки, форель, оленя, а также следы уток, лисиц и даже волков. Это свидетельствует о разнообразной диете древних жителей и возможно о том, как они использовали свои зубы при изготовлении орудий и обработке добычи.