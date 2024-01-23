 

Сбежавший в США принц Гарри затосковал по родине: Семья важна

23.01.2024, 22:20, Новости дня
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Принц Гарри может вернуться на родину к своей семье. Такие предположения были озвучены после того, как в монаршей семье началась череда неудач. Как стало известно, Кейт Миддлтон попала в больницу. Принцесса Уэльская перенесла операцию и сейчас находится на реабилитации. Общественная деятельность, которую она вела, будет отложена до окончания пасхальных торжеств.

Состояние здоровья отца Гарри тоже требует большого внимания. По сообщениям СМИ, монарх в скором времени планирует обследование, в связи с чем королевские обязанности на время будут сведены к минимуму.

Возможно, обе эти ситуации заставили младшего наследника британской короны задуматься. Ведь родственные связи куда важнее, чем склоки и распри. Сбежавший в США принц Гарри не раз давал понять, что затосковал по родине, поэтому в скором времени он может вернуться в Великобританию. Он вместе с женой Меган Маркл уже выходил на связь с родными и предлагал помощь.

“Подобные времена напомнили ему (принцу Гарри – Прим. ред.), что жизнь коротка, а семья важна
“, – прокомментировал ситуацию некий источник в беседе с прессой.

Так, совсем недавно принц Гарри публично заявил, что чувствует тоску по дому. Выступая в документальном сериале Netflix о себе и Меган, он сказал: “Я скучаю по Великобритании, я скучаю по своим друзьям”.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию в 2020 году. Супруги переехали в США, где живут до сих пор.


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