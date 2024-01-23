Мнение: Письмо: “Небольшой сюрприз в виде торта”

Люди – существа цельные.

Они не любят диссонансов, ни когнитивных, ни эмоциональных, все стараются собрать воедино в себе.

Поэтому если у человека есть ведущий баг, этот баг становится фоновым, подсвечивает все решения человека, все его движения, все его взгляды.

И даже внешне человек всегда похож на свой ведущий баг.

В имидже ведущий баг будет так же фонить, как и в письмах.

zemlja_kryglaja

Здравствуйте, Эволюция!

Уже несколько лет читаю ваш блог, огромное спасибо за такую кропотливую работу.

(Бывают нейтральные приветствия, но очень часто человек начинает письмо со своего любимого бага. Вот здесь баг Училка. Автор благодарит меня за кропотливую работу. То есть она хвалит меня за старание, прилежание и усилия, как будто я прописи заполняю. Наверняка она и после пояснений не поймет, что не так, почему нельзя похвалить трудолюбие и кропотливость. Ведущий баг люди обычно не опознают, даже если его показать. Но нам интересно, как ее любимый баг портит ей личную жизнь)

История с А. началась месяц назад, мы оба были на отдыхе в солнечной стране. Буквально с самого начала путешествия познакомились на СЗ, провели время вместе около 10 дней, встретили Новый Год, после чего разъехались по разным странам. Мне 36 (замужем не была, детей нет, но очень хочу), ему 40 (был в коротком браке, детей нет, честно заявил, что он их НЕ хочет).

(У автора получился курортный роман на отдыхе. Ничего в истории дальше не намекает, что это – начало отношений. Однако, автор даже не сомневается, что мужчина – жених и с ним можно обсуждать брак и детей. Одна из причин – ее баг Училка, привычка смотреть на мужчин так, будто они пытаются сдать экзамен на право быть ее мужем. Принципиально верхняя позиция и снисходительное отношение. Поэтому ей кажется, что они встречали вместе Новый год как встречают пары, а не просто оказались на курорте в этот момент)

Казалось бы, после такой важной нестыковки, дальнейший пересказ теряет смысл. Но я все еще пытаюсь понять, стоит ли вкладываться в эти отношения, в надежде, что мужчина в процессе изменит свое мнение насчет детей. И есть ли еще возможность их продолжения в принципе.

(Последний вопрос почти человеческий. Но основной вопрос: стоит ли вкладываться в отношения. Посмотрим дальше, куда автор собирается вложиться)

Я чувствовала рядом с ним себя легко и счастливо, мы много смеялись, А. мне нравился со многих сторон, дни проведенные вместе для меня были наполнены радостью.

(А. легкий и веселый, и то, что он нравился автору, говорит о том, что он умеет нравиться женщинам, а совсем не о том, что он был влюблен. Но ей кажется, что если А. много смеялся, значит они – почти жених и невеста. Понимаете, откуда такое упрощение? Она ищет мужа и отца ребенку, а значит любой подошедший близко мужчина – по умолчанию соискатель и претендент, и не важно, что для него это всего лишь курортная история)

Моя шкатулка состоит из того, что он постоянно говорил, что ему хорошо со мной, я ему нравлюсь и он будет скучать, прочекал информацию, что нужно чтобы я подалась на длительную визу в его страну. После расставания еще дней 10 плотно общались онлайн, он предлагал варианты, где и когда мы увидимся в следующий раз, строились наметки совместных планов, говорил, что хотел бы меня видеть рядом с собой.

(Прочекал информацию, что нужно для визы, но оформлять не стал, а стал предлагать варианты, где в следующий раз им встретиться, на каком курорте. Это даже для шкатулки – мало. Как и “наметки планов”. Она даже планами это назвать не может, только наметками. Курортный роман – это такое начало, у которого продолжение бывает скорее в виде исключения, даже если люди влюбились. Понимаете, друзья, почему?)

Я со своей стороны старалась быть заботливой, нежной и благодарной за все его вложения на отдыхе, поддерживать его с новой идеей бизнеса (он охотно делился мыслями и обсуждал со мной).

(Из-за того, что она смотрит на мужчин как на соискателей руки, она считает, что их обмен ласками и любезностями на курорте – динамичное сближение. Хотя сближения нет совсем никакого. Кто объяснит автору, что такое сближение людей?)

По вопросу детей он с самого начала заявлял о своей позиции. Если кратко, причина обозначалась так: мой отец положил всю жизнь на 6х детей, он занимался только заработком денег, жили небогато. Если у него будут дети, то он пожертвует свою жизнь на них тоже, а он повторения истории отца не хочет.

(Не исключено, что у мужчины есть жена и дети. Я даже думаю, что это наверняка, судя по тому, как он безмятежно отрывается на курорте. Будь он свободным мужчиной, он бы предъявлял к автору больше претензий, искал бы себе спутницу, а вот так радостно ведут себя мужчины, которые никого не ищут, а просто проводят время, чтобы вернуться к жене или к постоянной подруге)

Я не принимала этот факт всерьез, т.к. мне казалось, у него большое сердце, видела как он тепло взаимодействует с чужими детьми. Могла пошутить, что он еще сам удивится, как вдруг захочет, да побольше. При этом, так же спокойно говорила, что я детей хочу. К шуткам на эту тему он относился нормально, с улыбкой. Возможно поэтому мне казалась его позиция довольно пластичной.

(Он улыбался, потому что категоричный отказ от детей с автором, это “хватит про серьезное, не грузи меня”, а в другом контексте он детей любит)

В какой-то момент у нас была переписка, в которой возникла тема детей. И он внезапно очень категорично и жестко обозначил еще раз свою позицию: понимает, как для женщины важны дети, но в его модели мира детей у него быть не должно. Я написала скудное “ОК, жаль”. А спустя пару дней дополнила, что я чувствую по этому поводу растерянность, т.к. с одной стороны он мне очень нравится, а с другой – моя позиция на тему детей противоположная. И теперь есть ощущение, что вернуться к прежнему нашему взаимодействию пока сложновато.

(Автор извинилась перед мужчиной, что не может с ним общаться как раньше, потому что была и остается настроена на брак. Но извинилась она уже после того, как он исчез и два дня ей не писал. На извинение ее он тоже ничего не ответил. То есть автор аутично общается сама с собой, в параллельной плоскости, а не в реальности с реальным мужчиной)

Он ничего не ответил. Мы не общались 5 дней – до его дня рождения.

Я сожалела, что выгрузила ему свои мысли в таком формате. Сама на контакт не шла эти дни.

(“Не шла на контакт” – это если бы он ей писал. Для контакта нужна взаимность. А здесь она ему писала, он не отвечал, и она 5 дней не приставала. Это нельзя называть “не шла на контакт”. Но Училка же по умолчанию сверху, это ее работа – оценивать домашние и контрольные работы. Поэтому люди с багом Училка не замечают слива, продолжают снисходить)

На день рождения я заказала ему небольшой сюрприз в виде торта, на который его реакция была неожиданно очень эмоциональная: он был безумно рад, говорил, что скучает и хотел бы быть сейчас вместе и прочее.

(Наверное его поразило, что женщина, которую он бросил, из другой страны умудряется заказать ему торт. Он осыпал ее ласковыми словами и поблагодарил. Тем более если уже успел выпить алкоголя и был веселым)

Мне казалось, после такого наше общение возобновиться.

Но нет, общение стало скудным и вялым, несмотря на то, что в нем пока еще присутствуют нежные слова. Инициатива от него почти свелась к нулю. Я стараюсь не быть слишком навязчивой, но по ощущениям, сейчас все держится на моем усилии это сохранить.

(Здесь она оценивает почти адекватно, хоть и с удивлением. Проявляется ее корона только в том, что она считает, что у них что-то “держится”, а не закончилось еще на курорте, и что было что сохранять. То есть в глубине души она считает, что все-таки обидела его, попросив ребенка)

А при наличии расхождения во взглядах насчет детей – даже не понимаю, насколько это разумно в моей ситуации. Понимаю, что выглядит это противоречиво.

(Разговоры о детях неадекватны в ситуации, когда нет никаких отношений. А автору кажется, что мужчина хотел бы развивать с ней отношения, которые со временем переросли бы в брак, но его очень сильно обидели ее слова про детей. Как если бы она перечеркнула ему абзац в сочинении красной ручкой, а он бы спрятался в шкафу от обиды, и она бы думала, как успокоить этого ранимого первоклашку)

Буду рада разбору своей ситуации, если сочтете ее интересной.

Спасибо