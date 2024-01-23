 

Финские ученые установили, что здоровое питание сохраняет здоровье при плохой экологии

23.01.2024, 21:57, Разное
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Как сообщает издание Environmental Research, правильное питание позволяет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы тем, кто подвергается воздействию загрязненного воздуха на регулярной основе.

В ходе исследования, проведенного представителями Университета Восточной Финляндии, было установлено, что даже минимальная степень концентрации загрязнителей воздуха крайне негативно сказывается на показателях кардиометаболического здоровья, но правильное питание позволяет улучшить маркеры резистентности к инсулину и гормонов, связанных с аппетитом.

Исследователи отмечают, что испытуемым, придерживавшимся здорового рациона, удалось нормализовать уровень холестерина в крови даже в условиях регулярного воздействия более высокого уровня загрязнителей, уточнив, что здоровые показатели общего холестерина свидетельствуют о более низкой степени вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний.     


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