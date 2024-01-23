В Антарктиде открыли новый источник выбросов метана

Как заявили представители Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, протяженность льда вокруг Антарктиды в 2023 году оказалась самой низкой за всю историю наблюдений, что, как подчеркнули ученые, может привести к выделению метана из мхов, скрывавшихся под ледяным покровом тысячелетиями.

Отметив, что мхи, располагающиеся подо льдом, постепенно оттаивают, ученые КНЦ СО РАН, совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга, оценили в рамках экспедиции в Антарктиду потоки парниковых газов, подчеркнув, что дальнейшее таяние льда приведет к тому, что метан, а этот газ является опасным для человеческого организма, окажется в атмосфере.

Специалисты предполагают, что возраст мхов в Антарктиде соответствует малому ледниковому периоду голоцена.