 

В Китае создали первую в мире оперативную память из жидкого металла

23.01.2024, 21:54, Разное
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Группа китайских ученых, представляющих Университет Цинхуа в Пекине, представила первую в мире гибкую резистентную оперативную память, в основе которой лежит жидкий металл.

Инновационная разработка, получившая название FlexRAM, может быть задействована как в гибких носимых устройствах, так и в медицинских имплантатах.

Несмотря на то обстоятельство, что до того, как FlexRAM и жидкостная электроника смогут трансформировать вычисления, разработчикам еще предстоит решить целый ряд проблем, уже сейчас можно сказать, что гибкая память из жидкого металла, представляющая собой прорыв в технологической сфере, приближает человечество к радикально иному будущему электроники и вычислений.          


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