Мнение: Что такое либертарианство по сути



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Либертарианство – теория, придуманная для, как это называл еще В.Ленин, “мелких хозяйчиков”, выражает их тайные страхи, чаяния и надежды, и потому, естественно, она насквозь противоречива и даже абсурдна – чего ее адепты не замечают в упор, видимо, потому, что возвращаться в реальность из сладкого сна им очень не хочется.

Ладно, поскольку среди читателей внезапно оказалось большое количество “либертарианцев” – имеет смысл расставить точки над i и объяснить, что это за “теория” и как ее понимают всякие Световы, а главное – ЗАЧЕМ такая странная конструкция. Что понимают под этим словом сами “либертарии”?

Понимают они вот это: “Что моё – то моё, и никакого государства мне не нать!” Имеется в виду, что любой мелкий собственник (как и сейчас в России, например) инстинктивно чувствует в государстве экзистенциальную угрозу, и, более того, это самое государство мелкого собственника постоянно “доит” в лице своих представителей. Пожарная инспекция, санитарная инспекция, всякий Комнадзор, приходит, конечно, и участковый, и омоновец, и еще хрен знает кто “с корочками” – каждому “отстегни”. А ведь еще и налоговая! Налоги собирают непонятно на что, и ставки растут!

Мелкий собственник звереет и орёт – “долой государство!! На своей собственности только я хозяин! Отменить, упразднить, запретить, придушить – чтоб никаких инспекций, ничего, никогда! В моем раю – назову его “либертарианским” – никакого государства нет, полиция – к черту, а частная собственность – уууу, как уважается! Я – самый главный!!”

То есть налицо легкое слабоумие. Мелкий хозяйчик отказывается понимать, что государство – зло, но если его не будет, то его собственность не будет защищена уже НИЧЕМ. Это и есть либертарианство. Как мне один в комментах и написал просто прямым текстом: “Государство мы отменим, а собственность у нас будет защищена лучше всех на свете!”

Как, Холмс!? Да никак. Причем не только собственность, но и семья, и жизнь самого хозяйчика. Это и есть Главная Тайна Светова.