Disney создала первый в мире VR-пол, позволяющий ходить, оставаясь на месте

Компания Disney представила прототип инновационного VR-покрытия, получившего название HoloTile.

В данном случае речь идет о разработке, представляющей собой своеобразный пол, который в процессе ходьбы удерживает пользователей на одном месте. Поверхность VR-пола состоит из множества модулей, которые в автоматическом режиме подстраиваются под объект и возвращают его в исходное положение путем вращения, причем на покрытии могут одновременно располагаться несколько человек.

Инженер Disney Ленни Смут уточнил, что HoloTile, решающий проблемы движения как в виртуальной, так и дополненной реальности, можно задействовать в играх, искусстве и с целью виртуальных путешествий.