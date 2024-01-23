Брови на тон светлее: советы по нанесению макияжа для женщин 45+

Старение неизбежно связано с неприятными изменениями на лице. Морщины, нависшие веки и прочие “прелести” могут стать еще более выраженными, если неправильно использовать декоративную косметику. Воспользуйтесь советами по макияжу для женщин за 45, чтобы скрыть последствия возраста.

Используйте карандаш только на верхнее веко

Подводка для глаз или карандаш мгновенно откроют ваши глаза и поднимут их вверх. Только имейте в виду, что это справедливо при нанесении только на верхнее веко, при минималистическом подходе. То, как наносится подводка для глаз, имеет большое значение. Нанесенный очень интенсивно по всему контуру глаз, он придает лицу усталый вид и делает взгляд тяжелым. Нужно легко коснуться внешних двух третей глаза в верхней части, а в нижней части полностью отказаться от подводки. Наконец, нанесите каплю хайлайтера во внутренний уголок глаза, чтобы он казался больше и ярче.

Откажитесь от карандаша при контурировании бровей

Лучше использовать крем или пудру для бровей, так как они хорошо растушевываются и выглядят более естественно. Используйте оттенок светлее, чем ваши волосы. Макияж бровей на самом деле является скорее наукой, чем искусством, если вы хотите, чтобы они выглядели естественно, потому что вы можете использовать геометрию, чтобы найти определенные точки, а затем заполнить их. Возможно, следует доверить оформление бровей профессионалу.

Нанесите тушь зигзагообразно

Подкрутив ресницы, следует нанести тушь как можно ближе к линии роста ресниц, двигая щеточкой зигзагообразными движениями. Подчеркните ресницы во внутренних и внешних уголках глаз, чтобы создать иллюзию лисьих глаз и подтянутого лица. Также вместо горизонтального можно попробовать вертикальный метод нанесения туши, когда щеточка двигается перпендикулярно веку. При таком способе на ресницы попадает больше пигмента. Затем вернитесь к зигзагообразным и поднимающим движениям, чтобы привести ресницы в порядок.

Откажитесь от ярких оттенков

Как правило, женщины после 45 предпочитают яркий выразительный макияж, даже не подозревая, что это делает их старше. Дело в том, что броские цвета подчеркивают и даже усугубляют возрастные изменения, что особенно касается глаз. Кроме того, нужно отказаться от перламутровых средств и шиммера, так как блестки имеют свойство забиваться в морщины и притягивать к ним внимание. Разумнее всего использовать спокойную нюдовую гамму и бархатистые матовые текстуры.