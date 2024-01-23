 

Кардиолог Лобжанидзе: жестокость родителей – одна из причин болезней сердца в молодом возрасте

23.01.2024, 20:10, Разное
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Молодые люди в возрасте 40-50 лет всё чаще сталкиваются с серьёзными заболеваниями сердца, и кардиолог Фаина Лобжанидзе выявила три основные причины этого тревожного явления.

1. Вредное детство: Одной из корневых причин “ранних” сердечных заболеваний является жестокость со стороны родителей. Исследования показали, что люди в возрасте 40-45 лет, которые в детстве подвергались деспотическому обращению и чрезмерным наказаниям, находятся в серьёзной опасности заболеть ишемической болезнью сердца, что часто становится предвестником инфаркта миокарда. Медик советует тем, кто пережил такие травмы в детстве, обратиться к психологам или психиатрам.

2. Факторы бедности и стрессовой работы: Бедность и низкооплачиваемая, стрессовая работа также часто становятся причинами сердечных заболеваний у молодых людей. Исследования связывают эту жизненную ситуацию с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом и сокращенной продолжительностью жизни. Особенно мужчины в возрасте 40-45 лет подвержены разрушительному воздействию рабочего стресса, который вызывает резкие скачки давления и может стать катализатором сердечных проблем.

Фаина Лобжанидзе заключает, что важно обращать внимание на эти факторы и искать способы справиться с ними, чтобы снизить риск сердечных заболеваний в молодом возрасте.


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