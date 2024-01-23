 

Врач Малиновская: при проблемах со сном следует проверить уровень гормонов

23.01.2024, 20:10, Разное
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В большинстве случаев нарушения сна связаны с повышенным уровнем беспокойства и тревожности. Однако, если стрессовый фактор ушел, а проблемы с засыпанием и качеством сна остаются, стоит обратить внимание на гормональный баланс. Врач Ольга Малиновская поделилась информацией с порталом «Вести Подмосковья», отмечая, что часто плохой сон связан с гормональными нарушениями.

По словам специалиста, причинами такого гормонального дисбаланса могут быть неправильная работа гипофиза, щитовидной железы или надпочечников, что может привести к избытку или недостатку гормонов в организме. Одним из последствий этого дисбаланса являются нарушения сна.

Малиновская рекомендует обратить внимание на соотношение гормонов в случае, если проблемы с сном продолжают беспокоить вас несколько недель. Эксперт подчеркивает важность нормализации сна, так как от его качества зависит множество аспектов здоровья, а хронический бессонный сон может быть связан с развитием серьезных заболеваний, таких как болезни сердца и мозга.

Врач также подчеркивает значимость соблюдения правил гигиени сна в повседневной жизни. Это включает в себя хороший режим сна и бодрствования, избегание использования электронных устройств ближе к ночи, а также ограничение яркого освещения и активности, которая может вызвать эмоциональное возбуждение или физическую активность. Это поможет организму вырабатывать необходимый для сна гормон мелатонин.

В случае серьезных проблем со сном, врач советует обратиться к неврологу, сомнологу или терапевту, чтобы выяснить причины нарушений сна.


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