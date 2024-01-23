Mediaite – Трамп увеличил отрыв от Байдена в президентской гонке

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Согласно опросу Morning Consult, Трамп в президентской гонке опережает Байдена уже на 5%, что стало его крупнейшим отрывом от нынешнего главы Белого дома, пишет Mediaite. В частности, о поддержке Трампа заявили 45% американских респондентов, а о поддержке Байдена — лишь 40%.



AP

Бывший президент США Дональд Трамп в последнем опросе Morning Consult продемонстрировал крупнейший отрыв от главы Белого дома Джо Байдена, пишет Mediaite.

Трамп теперь опережает Байдена на 5 процентных пунктов: за него готовы проголосовать 45% избирателей, а за Байдена — только 40%, что стало самым большим перевесом за всё время проведения этого опроса с декабря 2022 года.

Кроме того, из почти 2000 респондентов 46% заявили, что положительно относятся к Трампу, а 44% сказали то же самое о Байдене. При этом о неблагоприятном мнении о Трампе заявил 51% опрошенных, тогда как о Байдене — 53%.

Как напоминает издание, изначально, более года назад, о намерении поддержать Байдена в 2024 году заявляли 43% американских респондентов, а о поддержке Трампа — лишь 40%. Байден опережал Трампа на протяжении большей части 2023 года, однако бывший президент США периодически вырывался вперёд, а к концу года это стало происходить всё чаще.