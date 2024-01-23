Reuters – украинские беспилотники проигрывают российским по всем параметрам

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Беспилотники стали важной частью конфликта на Украине. Однако с украинской стороны многие из них собираются на скорую руку из дешёвых деталей, часто неспециалистами. Поэтому их качество оставляет желать лучшего и плохо влияет на способность ВСУ атаковать российские позиции, пишет Reuters.



AP

Беспилотники стали важной частью конфликта на Украине. Однако с украинской стороны многие из них собираются на скорую руку из дешёвых деталей, часто неспециалистами. Поэтому их качество оставляет желать лучшего и плохо влияет на способность ВСУ атаковать российские позиции, пишет Reuters.

Операторы дронов просят, чтобы дроны тестировали перед использованием, поскольку их плохое качество приводит к потере не только БПЛА, но и дорогостоящего боеприпаса. Более того, у дронов, собранных разными людьми, отличается управление, а в стрессовой ситуации, когда каждая секунда на счету, это также играет на руку противнику.

Министерство обороны Украины не стало комментировать эту информацию для агентства. В то же время известно, что РФ не только значительно расширила свой парк БПЛА, но и отточила свои способности блокировать украинские дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Зеленский похвастался, что Украина произведёт миллион беспилотников в 2024 году. Однако военные признают, что одними дронами войну не выиграть. Артиллерия остаётся важнейшим оружием против российских укреплений. Но Киев сообщил союзникам, что боеприпасы уже на исходе.