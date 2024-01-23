“Все на нее переписывает”: сын пролил свет на тайну женитьбы Алибасова

76-летний продюсер обручился снова, выбрав в жены свою помощницу Елену, которая заботится о его благополучии и хозяйстве по дому. Сын продюсера Бари Алибасов-младший пролил свет на тайну женитьбы своего отца.

В недавней беседе с прессой сын скандального продюсера с улыбкой отметил, что об отцовском браке ему не было известно, и приглашения на торжество он не получал. Его отношения с женщиной, которая делит жизнь с отцом, складываются тепло и уважительно. Он выражает огромную благодарность Елене за то, что она взяла на себя все заботы по уходу за ним.

Однако, как рассказывает Бари-младший, примерно девять месяцев назад Елена отказалась от получения заработной платы, и вместо этого Бари Каримович взял на себя ответственность за ее финансы. С тех пор, похоже, их отношения стали теснее. Бари-младший, размышляя о причинах отсутствия приглашения на свадьбу отца, озвучил три возможных объяснения. Во-первых, они могли устроить пьянку, что Бари Бариевич находит неприемлемым, учитывая, что даже небольшое количество алкоголя сказывается на здоровье его отца. Во-вторых, не исключено, что Бари Алибасов “все переписывает на ее имя” и хочет избежать лишних переживаний для своего сына. В-третьих, вероятно, их связь настолько крепкая и личная, что они предпочли отпраздновать важное событие в уединении.

В разговоре с журналистом Бари-младший получил вопрос: не боится ли он, что Елена охмурила его отца, чтобы завладеть наследством? На что сын продюсера дал отрицательный ответ. Изначально Бари-младший предложил отцу передать все активы старому приятелю, Игорю Сандлеру, кинопродюсеру. Однако после того, как на одном событии Сандлер позволил себе лишнее в отношении его отца, он изменил свое мнение. Бари Алибасову якобы не нужно наследство. Он считает, что его отец сам должен распоряжаться собственностью.